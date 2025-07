Foot Euro féminin : suivre la demi-finale Angleterre / Italie en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Foot Euro féminin 2025 du 22 juillet 205, Angleterre / Italie c’est ce soir sur TF1. L’UEFA Euro féminin 2025 se poursuit ce mardi soir avec la demi-finale entre l’Angleterre et l’Italie.





Un match diffusé en direct sur France 2 à partir de 20h50, coup d’envoi à 21h.







Publicité





Ce soir (21h), l’Angleterre affronte l’Italie en demi-finale de l’Euro féminin 2025 à Genève. Tenantes du titre, les Anglaises partent favorites après un parcours solide et un historique largement favorable face aux Italiennes.

Mais l’Italie, portée par sa capitaine Cristiana Girelli, réalise un tournoi historique et compte bien créer la surprise avec un jeu direct et efficace. Une affiche alléchante entre maîtrise anglaise et audace italienne.



Publicité





Angleterre / Italie – Composition des équipes

🔵 Angleterre (composition officielle) : Hampton – Greenwood, Morgan, Williamson, Bronze – Stanway, Walsh, Toone – Hemp, Russo, James

🔵 Italie (composition officielle) : Giuliani – Lenzini, Salvai, Linari – Oliviero, Caruso, Giugliano, Di Guglielmo – Cantore, Girelli, Bonansea

Angleterre / Italie en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Et si vous n’êtes pas chez vous, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel le site officiel de l’Euro, ou encore sur notre site avec le suivi du score en temps réel et le score final.

Angleterre / Italie, demi-finale de l’UEFA Euro féminin 2025 à suivre ce soir dès 20h50.