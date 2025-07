Un Si Grand Soleil du 23 juillet : Charlotte mise en examen, Hugo fait une découverte (résumé épisode 1711 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 23 juillet 2025, spoiler résumé de l'épisode 1711 en avance





Cécile appelle Marie-Sophie et lui demande de venir. Elle a parlé à Charlotte, elle lui dit qu’elles doivent se parler toutes les trois…

A la coloc, Ludo regarde Flore au téléphone, il écoute à peine Elise. Flore raccroche avec Sacha, il lui demande qui c’est. Elle explique que c’est son modèle. Ludo n’a pas l’air d’apprécier qu’elle fasse toujours des dessins de nus. Il se propose pour poser encore mais Flore a besoin de nouvelles personnes. Ludo et Flore sortent courir, Flore croise Louis. Ludo ne savait pas qu’ils se connaissaient, elle lui dit qu’il a été son modèle et qu’ils ont eu une petite histoire… Ludo dit qu’il a besoin de se défouler.



Marie-Sophie découvre que Charlotte a dit la vérité. Elle ne lui en veut pas, Cécile pense que Charlotte a bien fait. En tant que juge, elle ne peut pas garder ça pour elle. La police va placer Charlotte sous protection. Elle a peur d’aller en prison, Florent lui assure qu’il y a peu de chance que ça arrive et il va la défendre. Marie-Sophie accompagne sa fille au commissariat. Florent vient aussi.

Charlotte dit toute la vérité à Elise. Son père a refusé de l’emmener à la fête, elle a pris le volant et s’est perdue… Elle a appelé son père après avoir percuté Fred Rami. Elise va transmettre au juge et on va lui faire une analyse toxicologique.

Elodie parle à Ludo, qui est ailleurs. Elle s’emporte quand il refuse d’aider à charger des caisses. Elodie est à bout, elle s’énerve. Ludo parle ensuite tout seul, il dit que Flore couche avec tous ses modèles. Il s’inquiète de l’arrivée de Sacha… Il dit à la chèvre qu’il se méfie. Rémi le surprend et lui demande à qui il parle. Il avoue parler à Cannelle, la chèvre !

Sohan est interrogé par la police à l’hôpital, il explique avoir voulu protéger sa fille. Il dit avoir pris la décision seul. Plus tard, Elise rapporte tout au juge Laplace. Il se demande si Charlotte avait un lien avec Fred Rami, il lui demande de vérifier et la met en examen pour homicide involontaire. Il ne faut surtout rien dire, le frère de Rami pourrait s’en prendre à Charlotte !

Ludo plante Louis et Elodie au moment de charger la camionnette, prétextant un coup de fil urgence. Il débarque pendant que Flore dessine. Elle est en colère et lui reproche de ne pas avoir respecté sa séance de nu ! Sacha se révèle être une femme, la situation est très gênante. Plus tard, Flore confronte Ludo. Il avoue qu’il voulait voir son nouveau modèle, Flore comprend qu’il est jaloux. Il dit que c’est une preuve d’amour mais Flore pense que c’est tout sauf de l’amour. Elle s’emporte et s’en va…

A l’hôpital, Marie-Sophie et Charlotte viennent voir Sohan. Charlotte dit qu’elle est désolée. Sohan lui assure qu’il n’aurait jamais du lui dire de mentir à la police. Il lui assure qu’il ne la laissera jamais tomber.

Au commissariat, Hugo retrouve Elise et lui annonce que Fred Rami était mort avant l’accident de Charlotte !

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.