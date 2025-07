Ici Tout Commence spoiler : Castelmont fait une annonce (vidéo épisode du 5 août)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Rien ne se passe comme prévu au concours de la meilleure école de cuisine de France dans votre série « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, alors que la fin approche, Castelmont réunit tout le monde en urgence…











Publicité





Teyssier, Clotilde et leur brigade de l’institut Auguste Armand s’interrogent : qu’a-t-il de si important à annoncer ? Castelmont arrive, aux côtés de son fils Ferdinand, et prend la parole. Il annonce qu’il a une mauvaise nouvelle à leur partager… Aurait-il décidé de stopper le concours et de renvoyer tout le monde chez soi ?

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : l’étrange premier date de Loup et Joséphine (vidéo épisode du 4 août)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1234 du 5 août 2025, l’annonce de Castelmont

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.