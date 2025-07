Secret Story, le prime ce soir sur TFX : qui sera éliminé en demi-finale ? (31 juillet 2025)

Publicité





Secret Story 13, le prime du jeudi 31 juillet 2025 – Ce soir à la télé, Christophe Beaugrand vous donne rendez-vous à partir de 21h10 en direct sur TFX pour suivre la demi-finale en direct de Secret Story 13. Un prime à l’issue duquel un nouvel habitant sera éliminé et quittera définitivement la maison des secrets.





Une soirée à suivre également en streaming et en replay sur TF1+.







Secret Story, le programme du prime du 31 juillet 2025

L’heure est grave dans la Maison des Secrets ! À une semaine de la grande finale, les tensions sont à leur comble. Noah a brillamment décroché sa place en finale en perçant le secret de la maison, tandis que Romy a été désignée finaliste par les autres habitants, échappant ainsi aux votes du public.

Mais pour Aïmed, Anita et Ethan, rien n’est encore joué : tous trois sont nominés et l’un d’eux sera éliminé ce soir, à un souffle de la dernière ligne droite. Suspense, émotions et rebondissements sont au programme de cette demi-finale explosive, à suivre en direct sur TFX ! 🔥



Qui rejoindra Noah et Romy en finale ? Réponse ce soir !

📺 Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur TFX pour suivre la demi-finale de Secret Story !

