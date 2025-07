Ici Tout Commence spoiler : la grosse annonce de Tom qui choque Jasmine (vidéo épisode du 25 juillet)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que Tom n’en loupe pas une dans votre feuilleton quotidien culinaire « Ici tout commence ». Alors qu’il profite de son été, Tom va se découvrir une nouvelle passion pour… la littérature !











Publicité





Au petit déjeuner, Jasmine est surprise de voir Tom en pleine lecture. Et le pire (et le plus drôle) est à venir ! Tom annonce qu’il a un QI plus élevé que la moyenne, il est HPI !

Milan précise à Jasmine qu’il a fait un test dans un magazine… Et les explications de Tom ne vont pas convaincre Jasmine, qui finit par éclater de rire.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : la guerre est déclarée au concours ! (vidéo épisode du 25 juillet)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1227 du 25 juillet 2025, Tom annonce être HPI

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.