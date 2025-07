Adil Rami crée la polémique avec des propos virulents sur Lamine Yamal : il s’explique sur Instagram

Publicité





L’ancien défenseur des Bleus, Adil Rami, s’est retrouvé au cœur d’un véritable bad buzz après des déclarations controversées à l’égard du jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal. Lors d’un live sur Twitch, l’ex-joueur n’a pas mâché ses mots, déclenchant une vague d’indignation sur les réseaux sociaux.











Publicité





Des propos cash qui ne passent pas

En pleine discussion en direct, Adil Rami a déclaré sans détour :

« Humainement parlant, je ne peux plus me le voir. Comme ça c’est clair ! Je m’en bats les couilles si les fans du Barça ou de Lamine Yamal ne sont pas contents, je n’en ai rien à foutre. »

Des phrases brutes et sans filtre qui ont immédiatement suscité une avalanche de réactions sur X (ex-Twitter) et Instagram. De nombreux internautes, choqués par le ton employé, ont accusé Rami de s’en prendre gratuitement à un joueur de seulement 17 ans, considéré comme l’un des plus grands espoirs du football mondial.



Publicité



« 𝗛𝘂𝗺𝗮𝗶𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 ? 𝗝𝗲 𝗽𝗲𝘂𝘅 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗺𝗲 𝗹𝗲 𝘃𝗼𝗶𝗿 ! 𝗜𝗹 𝗺𝗲 𝗰𝗮𝘀𝘀𝗲 𝗹𝗲𝘀 𝗰*** ! » Le pétage de plombs d'Adil Rami sur Lamine Yamal ! 😱⬇️ pic.twitter.com/zLcEUGxaeP — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 23, 2025

Une mise au point en story Instagram

Face à l’ampleur de la polémique, Adil Rami a pris la parole ce jeudi en story sur Instagram pour tenter de désamorcer la situation. Fidèle à son ton habituel, il a débuté son message de manière très directe.

« Je me réveille ce matin en allant poser ma bûche et je découvre que je suis en plein bad buzz. »

Dans cette clarification, Adil Rami affirme que ses propos n’étaient pas une attaque contre le talent de Lamine Yamal, qu’il qualifie même de « énorme ». Il explique qu’il visait plutôt certaines attitudes du jeune joueur, sans en préciser la nature exacte

« Je ne parlais pas du footballeur Lamine Yamal. Ni de son talent (qui est énorme, rien à dire là-dessus 👏🏼), mais de certaines attitudes récentes, qui selon moi, laissent imaginer un avenir un peu bancal, si ça continue comme ça. »

Il assure également que ses mots, notamment une métaphore apparemment mal interprétée, n’avaient rien de personnel ni d’insultant envers la famille du joueur.

Une critique maladroite ou un tacle gratuit ?

Si certains saluent la franchise d’Adil Rami et considèrent qu’il soulève un point sur l’attitude des jeunes stars trop vite encensées, d’autres estiment que l’ancien champion du monde aurait dû faire preuve de plus de retenue, surtout envers un adolescent en pleine ascension.