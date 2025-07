Plus belle la vie spoiler : Vadim face à une découverte choc sur Delmas et sa mère ! (24 juillet 2025)

Publicité





Vadim va être totalement sous le choc demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pour cause, dans l’épisode de demain, jeudi 24 juillet 2025, Vadim découvre que Delmas et sa mère se connaissent… Florence a caché à son fils qu’elle a été flic et qu’elle a participé aux concours des forces spéciales Sud Est !











Vadim ignorait totalement ce passé de sa mère. Il est alors bouleversé et une question l’obsède : Delmas est-il l’homme qui a violé sa mère ? Il pose la question à sa mère, qui essaie d’esquiver son fils…

Plus tard, Vadim fait en sorte que Delmas se blesse au centre nautique. Morgane découvre que Vadim récupère la compresse de sang de Delmas pour faire une analyse. Elle ne comprend pas et le confronte. Vadim lui révèle qu’il veut faire un test adn, il pense que Delmas est son père !



