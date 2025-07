Ici Tout Commence spoiler : Loup a un coup de foudre pour... (vidéo épisode du 28 juillet)

Publicité





Ici tout commence spoiler – C’est un véritable coup de foudre qui va se dérouler dans le parc de l’institut dans quelques jours dans votre série « Ici tout commence ». Alors que Loup est en compagnie de Tom, il croise le regard de… Joséphine.











Entre ces deux là, c’est le coup de foudre réciproque ! Joséphine est ailleurs et Bérénice remarque qu’elle ne l’écoute plus… Elle détourne son attention en parlant de Tom et son délire HPI. De son côté, Loup est chamboulé et interroge Tom au sujet de la fille qu’il vient de croiser. Il est totalement sous le charme de Joséphine…

