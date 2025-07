Plus belle la vie spoiler : Delmas est-il le père de Vadim ? Enorme rebondissement ! (25 juillet 2025)

Publicité





On peut dire que c’est un énorme rebondissement qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du vendredi 25 juillet 2025, Vadim découvre les résultats du labo : Delmas n’est pas son père ! Mais avec Morgane, ils vont faire une découverte choc !











Au commissariat, Patrick interroge Delmas au sujet de Vadim. Delmas lui parle de Florence Rodriguez, la mère de Vadim, et lui rappelle que lui aussi la connaitre ! Patrick semble sous le choc en entendant son nom de jeune fille… Plus tard, il la suit jusqu’à son immeuble.

Et à la résidence, Vadim demande à Morgane si elle a une idée, en tant que flic, de ce qui a pu se passer entre sa mère et Delmas alors qu’il n’est pas son père. Morgane réfléchit et pense que Delmas doit connaitre son père. Elle pense qu’il devait faire parti des candidats au concours des forces spéciales Sud Est cette année là.



Morgane trouve la liste sur internet, et c’est le choc ! Vadim et Morgane découvre que Patrick Nebout était candidat la même année que Florence. Patrick serait-il le père de Vadim ? Tout laisse désormais à penser que c’est le cas.