Joséphine Ange Gardien du 23 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Joséphine Ange Gardien du 23 juillet 2025 – Ce mardi et comme chaque après-midi sur TF1, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Joséphine Ange Gardien du 23 juillet 2025 : l’épisode « L’esprit d’Halloween «

À l’occasion d’Halloween, Joséphine est envoyée dans un vieux château où elle doit encadrer un groupe d’adolescents participant à un stage de restauration du patrimoine. Très vite, elle remarque que Violette, la fille du propriétaire des lieux, s’isole et semble considérée comme une jeune fille « perturbée ». Mais Joséphine comprend rapidement que Violette se sent en danger… harcelée par une présence malveillante !

Alors qu’elle tente de la rassurer, notre ange est témoin d’un phénomène paranormal troublant. Et si le château était réellement hanté ?

Avec l’aide de trois ados intrépides, Joséphine va devoir faire preuve d’ingéniosité pour percer le mystère, affronter l’esprit qui rôde… et surtout, aider Violette à se libérer d’un lourd secret.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Marie Barrouillet (Violette), Ishtvan Nekrasov (Sam), Vanessa Demouy (Diane), Benjamin Baroche (Bruno), Olivier Benard (Thierry), Scotty Bernard (Mehdi), Jérémy Barrière (Zachary), Léontine d’Oncieu (Marguerite), Dominique Frot (Simone, la villageoise)



Et à 16h10 l’épisode « Le stagiaire »

Pour sa nouvelle mission, Joséphine doit venir en aide à Jennifer, une jeune maman de 17 ans, ancienne enfant de la Ddass, aujourd’hui seule avec sa petite Laetitia, âgée de 6 mois. Mais cette fois, elle n’est pas seule sur le terrain : elle est accompagnée de Gabriel, un angelot stagiaire de 10 ans, à qui elle doit enseigner les rouages – pas toujours simples – du métier d’ange gardien.

Entre les maladresses de son apprenti, le tempérament bien trempé de Jennifer et les difficultés de Ludo, le jeune père de Laetitia, à endosser ses responsabilités, Joséphine n’est pas au bout de ses peines…

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Julie Dray (Jennifer), Laure Duthilleul (Eliane), Gabriel Le Normand (Gabriel), Guillaume Barbot (Ludovic), Pascal Elso (Michel), Geoffroy Thiebaut (Christian), Selma Brook (Amélie), Grégory Fitoussi (Manu), Caroline Mouton (Sandrine), Priscilla Bescond (Cathie), Amélie Festa (Milène), Audrey Laurent (Samia), Thibault Vinçon (Alexis), Marc Anfossi (Colocataire Ludo), Jean-Louis Annaloro (Déménageur), Elie Axas (Institutrice Gabriel), Xavier Béja (Yannick), Urbain Cancelier (Conseiller ANPE), Stéphanie Fatout (Madame le Juge), Alain Payen (Prof de maths Jennifer), Karin Swenson (Coach)