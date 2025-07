Secret Story 13 : qui a été éliminé avant la demi-finale ? (résumé + replay prime du 24 juillet 2025)

Publicité





Secret Story 13, prime du 24 juillet 2025 – C’est parti pour le prime en direct de Secret Story 13, à l’issue duquel un habitant sera éliminé et devra quitter la maison des secrets aux portes de la demi-finale.





Christophe salue les habitants et les nominés. Anita, dont c’est la première nomination, est très stressée.







Magnéto sur le clan du Carnax et le binôme Aïmed / Noah

On retrouve Aïmed et Romy dans la galerie des reflets. Ils doivent s’affronter sur un duel de dégustation : une pâtisserie sous une cloche, et quelque chose de moins appétissant sous l’autre. Aïmed doit regarder sous sa cloche et convaincre ensuite Romy de garder ou d’échanger la sienne. Il dit qu’il veut garder son plat, Romy ne change pas. Le premier à finir de manger remportera 5.000 euros ! Romy découvre un éclair, Aïmed des insectes. Romy remporte le duel et les 5.000 euros.



Magnéto sur Anita et Noah

Pimprenelle est dans le sas pour parler à Anita ! Elles se retrouvent, Pimprenelle est clair : Noah la kiffe, il la regarde avec amour ! Elle lui dit qu’elle doit se concentrer sur elle, et pas sur Noah. Elle lui dit qu’ils se kifferont à l’extérieur.

Magnéto Inspecteur Secret

On retrouve Romy au confessionnal avant la révélation de son secret. Constance, Ethan et Noah ont tous les trois buzzé cette semaine. Romy annonce que quelqu’un a trouvé son secret et finit par révéler que c’est Constance ! Elle explique, les autres sont sous le choc. La Voix montre ensuite la vidéo de Romy. Constance remporte l’intégralité de la cagnotte de Romy, mais elle remporte ensuite 5.000 euros pour sa mission réussie.

On retrouve Constance dans la chambre noire. Elle va devoir relever un défi pour protéger un indice capital sur son secret : seule, dans le noir, elle doit retrouver 5 pièces en or dans le bac devant elle, qui grouille d’insectes ! Constance pleure et crie, elle n’y arrive pas et un indice sur son secret sera prochainement dévoilé.

Mayer, qui a abandonné vendredi dernier, est de retour en plateau. On retrouve ensuite Ethan dans le confessionnal. Il avoue s’être bien amusé avec la boule de cristal cette semaine. Mayer assure le soutenir à l’extérieur. La Voix félicite ensuite Ethan pour cette semaine, il va recevoir un message de ses proches en retour !

Place à Romy, qui doit vaincre ses peurs pour écouter un message de sa maman. Mais elle a trop peur avec les jarres et échoue.

Magnéto Mister Secret

Noah doit rejoindre Adrien dans le sas. Il lui conseille de se concentrer sur son jeu et la finale.

Constance éliminée

22h45 : les nominés doivent rejoindre le sas.

22h58 : c’est l’heure des résultats des votes du public. L’huissier arrive et remet l’enveloppe à Christophe. Il annonce qu’Ethan est en demi-finale ! Et c’est finalement Anita qui se qualifie ensuite, Constance est éliminée !

Magnéto Amour Secret

Après l’arrivée de Constance en plateau, la Voix fait une énorme annonce aux demi-finalistes : ils vont devoir percer le secret de la maison ! A la clé : une place en finale ! Chaque détail compte, ils vont devoir être plus observateurs que jamais !

Secret Story 13 : replay du prime du 24 juillet 2025

Rendez-vous demain à 19h sur TFX pour la quotidienne et jeudi prochain à 21h10 pour suivre le prochain prime de Secret Story 13. Et si vous avez manqué le prime de ce jeudi 17 juillet 2025, sachez qu’il est maintenant dispo en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI durant 7 jours.