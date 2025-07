Secret Story 13 : qui a été éliminé ? Qui sont les finalistes ? (résumé + replay prime du 31 juillet 2025)

Publicité





Secret Story 13, prime du 31 juillet 2025 – C’est parti pour le prime en direct de Secret Story 13, à l’issue duquel un habitant sera éliminé et devra quitter la maison des secrets aux portes de la finale.





Christophe accueille Damien et Constance en plateau, il annonce que Constance va avoir un rôle crucial ce soir ! Il salue ensuite les habitants et les nominés.







Magnéto sur la chasse à la place en finale

La Voix lance un freeze, Constance revient dans la maison des secrets. Derrière elle, 5 coffres pour les 5 habitants encore en course. Elle doit répartir des avantages et des pénalités dans les mallettes de son choix ! Elle met +5000 euros à Ethan, un switch de cagnottes à Romy, une carte neutre à Noah, la banqueroute à Anita, et -5000 à Aïmed.



Magnéto sur la mission diablotins d’Aïmed et Romy

La Voix annonce que la mission est accomplie, ils remportent donc 5.000 euros chacun. Ils doivent se rendre dans le jardin, face à la stèle remplie de lingot. Ils sont face à des lingots d’une valeur de 250 euros. Et il y a un lingot piégé, qui fera tout perdre ! Ils doivent se servir par un, 2 ou 3. Romy commence et en prend 2. Aïmed enchaine avec 2, etc. C’est Romy qui dévoile le lingot piégé, elle perd tout. Aïmed remporte 2.500 euros.

Magnéto sur les visites des proches cette semaine

Constance est dans le sas pour retrouver Noah. Le but est de faire croire qu’ils sont vraiment en couple, comme le pense Aïmed. Dans le sas, la Voix organise la confrontation entre Noah et Constance, et Aïmed et Anita. C’est houleux, Anita s’emporte. Aïmed doit maintenant choisir de confirmer ou se rétracter. Il pense qu’ils sont en couple mais Aïmed se rétracte pour qu’Anita confirme et se venge. Mais Anita se rétracte aussi.

Place à la révélation. Constance rejoint Noah, mais ils annoncent que ce n’est pas son secret. Constance révèle quel était son secret : elle était en faux couple avec Damien ! Damien fait à son tour son retour dans la maison. Ils expliquent leur secret, les habitants voient une vidéo.

On retrouve Aïmed et Ethan face à un coffre. Ethan est bluffer et va devoir convaincre Romy de le suivre ou pas pour obtenir la seconde partie di code. Romy explose de rire quand Aïmed lui assure qu’il a le code. Si elle trouve la bonne personne, ils se partageront l’argent du coffre. Si elle échoue, elle perdra la moitié de sa cagnotte qui ira au bluffer ! Elle choisit Ethan et se trompe donc. Romy est en colère. Ethan remporte la moitié de la cagnotte de Romy, soit la somme de 2950 euros.

Dans le salon, la Voix rappelle qu’il ne reste que 2 secrets : Noah et Anita. La Voix met aux enchères un ultime indice sur le secret d’Anita. Celui qui va le gagner pourra buzzer gratuitement ! L’indice est : PASSÉ. Ethan le remporte pour 2.200 euros.

Ethan se rend au confessionnal. Il découvre l’indice et peut buzzer. La Voix ne lui donne que 30 secondes, il n’a aucune idée ! Il finit par buzzer qu’elle a passé son enfance dans un château. Anita et Noah s’assurent donc de finir l’aventure avec leur secret. Fou rire collectif au moment de la révélation, Anita annonce que c’est raté.

Christophe rappelle qu’en emmenant son secret au bout, la cagnotte de l’habitant est doublée !

Les habitants sont devant les mallettes attribuées par Constance en début de soirée. Ils vont les ouvrir et pourront tenter de l’échanger. Après tirage au sort de l’ordre de passage, Ethan ouvre et regarde l’intérieur. Il souhaite la garder. Noah regarde, il décide d’échanger avec Ethan. Anita regarde, elle échange avec Ethan. Romy regarde et échange avec Noah. Aïmed ouvre et échange avec Romy. Ils peuvent donc ouvrir : Aïmed remporte 5.000 euros, Anita a un neutre, Romy perd 5.000 euros, Ethan a la banqueroute, Noah a le switch et échange avec Aïmed !

A l’issue de ces échanges, Ethan a 0 euro, Romy 0 euro, Aïmed 5.097 euros, Anita 9.000 euros, et Noah 15.900 euros.

On retrouve Ethan et Romy dans le musée de la transparence. Pour 5.000 euros chacun, ils doivent accepter de diviser par 2 les cagnottes de tous les autres habitants ! Ils acceptent. Donc : Ethan 5.000 euros, Romy 5.000 euros, Aïmed 2.549 euros, Anita 4.500 euros, et Noah 7.950 euros.

Aïmed éliminé

22h51 : les nominés doivent rejoindre le sas.

Magnéto Mister Secret

23h08 : c’est l’heure des résultats des votes du public. Ethan est sauvé par le public, suivi par Anita. C’est donc Aïmed qui est éliminé !

La Voix félicite les finalistes. Anita et Noah ayant gardé leurs secrets, ils doublent leurs cagnottes personnelles !

Sondage Secret Story 13 finale, qui doit gagner ?

Secret Story 13 : replay du prime du 31 juillet 2025

Rendez-vous demain à 19h sur TFX pour la quotidienne et jeudi prochain à 21h10 pour suivre la grande finale de Secret Story 13. Et si vous avez manqué le prime de ce jeudi 31 juillet 2025, sachez qu’il est maintenant dispo en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI durant 7 jours.