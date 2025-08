« Joséphine » : histoire et interprètes du film ce soir sur M6 (1er août 2025)

Publicité





« Joséphine » ce vendredi 1er août 2025 sur M6 – Le film « Joséphine », comédie signée Agnès Obadia avec Marilou Berry, est en mode rediffusion ce soir sur M6. Egalement au casting : Bérengère Krief, Mehdi Nebbou, Alice Pol ou bien encore Amelle Chahbi.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou sur M6+ via sa fonction direct.







« Joséphine » : histoire, résumé, synopsis

Joséphine, 29 ans, partage son quotidien avec son chat Brad Pitt et entretient de nombreux complexes sur son apparence. Sa routine de bureau est loin d’être passionnante, et lorsqu’elle découvre, lors d’un repas de famille, que sa cadette Diane — toujours trop parfaite — s’apprête à se marier, c’en est trop. Piquée par la jalousie, elle réagit impulsivement en annonçant qu’elle aussi va se marier, avec un séduisant chirurgien brésilien nommé Marcelo, et qu’ils partiront vivre ensemble à l’étranger. Mais ce mensonge improvisé va rapidement lui échapper et provoquer une avalanche de quiproquos incontrôlables.

Le saviez-vous ?

– Joséphine est avant tout une bande dessinée créée en 2008 par Pénélope Bagieu

– Aussi surprenant que cela puisse paraître Agnès Obadia ne connaissait pas la bande dessinée lorsque le producteur Romain Rojtman est venu lui demander de l’adapter sur grand écran.

– Sorti en 2013, le film a eu droit à une suite 3 ans plus tard (Joséphine s’arrondit, ndrl). Notez que cette suite sera rediffusée la semaine prochaine sur TF1.



Bande-annonce

