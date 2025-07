Secret Story du 17 juillet 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du jeudi 17 juillet 2025 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur la journée de mercredi des habitants dans la maison des secrets.











Publicité





Au réveil, Romy est toujours mal. Et Pimprenelle aussi vis à vis d’Adrien et Constance.

Romy se retrouve face à un dilemme : elle peut déchirer des lettres de proches d’Ethan et Mayer en échange de 10.000 euros supplémentaires dans la cagnotte de sa maison ! De son côté, Adrien a lui aussi un dilemme : une lettre pour Aïmed et une lettre pour Pimprenelle. Un seul la recevra, il doit décider laquelle déchirer ! Romy déchire les lettres tandis qu’Adrien choisit de déchirer celle d’Aïmed, Pimprenelle aura sa lettre.

Constance a la référence du secret de Romy, elle blague avec Noah en disant « est-ce que je peux passer à la télé ? ». Apparemment, elle n’a pas fait le lien avec Romy !



Publicité





Anita retrouve Pimprenelle au confessionnal pour la confrontation. Elle pense qu’elle est l’arrière petite fille de Joséphine Baker. Après la confrontation, elle confirme. Lors de la révélation, elle découvre que c’est un échec !

La Voix donne une mission à Anita et Ethan : ils doivent infiltrer la maison adverse pour récupérer 5 objets sans se faire repérer ! Tout ça pour 1.000 euros par objet. Ils entrent discrètement dans la maison, la plupart des habitants ont dans le jardin. Mission réussie ! Ils récupèrent 4.000 euros de la cagnotte de la maison adverse qui vont dans la leur.

Constance et Anita s’affrontent dans la salle des destins croisés. Elles ont chacune la lettre d’un proche en face d’elles. Constance aimerait prendre les lettres, Anita n’en a pas envie. Anita accepte de donner sa lettre à Constance, Constance déchire celle d’Anita. Anita s’en veut car Constance a fait gagner 10.000 euros à son équipe ! Elle pleure en revenant dans la maison de cristal, elle pense que Constance l’a manipulée.

Constance lit sa lettre et pleure. La Voix donne ensuite sa lettre à Pimprenelle, qui remercie d’Adrien.

Chaque habitant passe au confessionnal pour enregistrer un message pour un habitant de l’autre maison. Les messages sont ensuite lus au cours de la soirée. Romy est très touchée par le message de Mayer ! Et les mots d’Ethan la bouleverse, il craignait qu’elle lui en veuille pour la nomination de Mayer. Mayer et Ethan s’expliquent ensuite, Mayer lui en veut toujours et Ethan regrette sa décision.

SONDAGE NOMINATIONS

Qui doit rester ? Adrien Constance Ethan Pimprenelle Mayer Résultats Vote

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 17 juillet 2025

Rendez-vous ce soir à 21h10 pour le prime et demain à 19h pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.