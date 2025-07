Secret Story du 21 juillet 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du lundi 21 juillet 2025 – C'est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur le week-end des habitants dans la maison des secrets.











Romy annonce à Anita qu’elle a pris conscience de plein de choses par rapport à Mayer. Elle n’a apprécié qu’il lui fasse des reproches niveau stratégie au moment de leurs retrouvailles. Elle réalise qu’elle a trop donné sans rien en retour.

Romy confronte ensuite Mayer. Il lui assure que l’histoire avec Pimprenelle c’était juste de l’humour. Mayer lui dit que cette semaine elle lui a manqué… Mais Romy est perdue. Mayer va ensuite tenter de convaincre Aïmed de lui donner la place en demi-finale.

Noah et Anita discutent, Noah lui dit qu’il a pris conscience de ses sentiments et qu’elle lui a manqué. Mais Anita ne voit pas la déclaration qu’il lui fait… Au confessionnal, la Voix annonce à Anita et Noah que leurs destins ne sont plus liés dans le jeu et ils jouent seuls désormais !



Romy doit choisir combien prendre d’argent dans la cqgnotte des Pink Bears. Elle aurait du avoir 16.000 euros prend une grande partie et leur laisse 2.000 euros chacun ! Sa nouvelle cagnotte s’élève à 27.000 euros !

Noah passe le 2ème, il aurait du avoir 14.000 euros mais il se retrouve avec 2.000 euros. Pareil pour Constance, qui aurait du avoir 1.500 euros et se retrouve avec 2.000 (+les 5.000 de sa mission).

Place aux Waras, Anita passe la première et s’offre 19.000 euros ! Ethan récupère 10.000 euros, Mayer 2.000 euros et rien du tout pour Aïmed. Il est remonté.

Les cagnottes sont ensuite affichées sur l’écran du salon. Romy avoue s’être ajouté 11.000 euros à sa cagnotte de base et elle n’a aucun regret. Constance est remontée, le clash éclate ! Constance et Aïmed reprochent à Romy de centrer son jeu sur Mayer.

Mayer décide de parler à Romy. Il lui dit que la situation le pèse, il se sent étouffé et ça ne peut pas continuer comme ça. Romy ne dit toujours pas ce qu’elle a sur le coeur mais elle a le regard triste. Quand il s’en va, elle pleure.

Mayer se rend au confessionnal, il a le moral à zéro et il annonce qu’il veut partir. Il annonce ensuite sa décision aux autres. Tout le monde est sous le choc, Romy pleure. Elle essaie de le convaincre de rester mais sa décision est prise. Il fait ses valises et quitte la maison des secrets.

Le choix d’Aïmed approche et il est encore incertain. Plus tard, le téléphone rouge sonne et la Voix demande son choix à Aïmed : il offre la place en demi-finale à Noah !

Anita a un coup de blues, Noah lui dit que dans l’aventure elle a été une force pour lui. Il veut continuer leur lien. Place ensuite à une soirée Belgique pour la fête nationale belge.

Noah et Anita ont toujours du mal à se comprendre… Anita prend mal que Noah blague en disant qu’il n’a pas de meuf. Romy pense que c’est pas grave et conseille à Anita de ne pas en faire un drame.

La Voix accueille Ethan dans la « galerie des reflets ». Il a le pouvoir de devenir le maître de la boule de cristal installée dans le salon. Il va pouvoir formuler les questions qu’il s’est toujours posées. Une première question apparait dans le salon : Noah accorderait-il entièrement sa confiance à Anita ? Il répond oui sans hésiter !

