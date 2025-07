Secret Story du 23 juillet 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du mercredi 23 juillet 2025 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur la journée de mardi des habitants dans la maison des secrets.











Le téléphone rouge sonne, Aïmed décroche et remporte un indice sur la personne de son choix ! De son côté, Anita essaie de sonder Aïmed après ce que Noah lui a révélé la veille. Les yeux dans les yeux, il lui ment et assure qu’il ne la nominera pas. Aïmed soupçonne Ethan de l’avoir balancé, il assure que non.

Aïmed demande ensuite à Noah pourquoi il ne dit pas à Anita ce qu’il ressent pour elle… Il décide alors de se lancer. Il parle à Anita et ouvre son coeur mais elle reste fermée ! Aucune réaction. Elle débriefe ensuite avec Aïmed.

La Voix annonce ensuite les nominés de la semaine : Anita et Constance. Les autres sont à égalité, il faut revoter ! C’est Ethan qui est finalement nominé. Romy et Aïmed comprennent que Noah n’a pas voté comme eux et n’apprécient pas qu’ils aient voulu protéger Anita.



Noah et Ethan tombent dans le panneau de la mission de Romy. Et suite à son indice remporté, Aïmed demande un indice sur Romy. Il s’agit d’un satellite. Et Noah partage son indice « buzz » avec Aïmed.

Mais Constance déclenche l’alarme des secrets pour Romy. Elle pense qu’elle a fait le buzz à l’échelle mondiale avec une vidéo !

La Voix organise une soirée spéciale USA. Constance en profite pour confronter Noah qui a voté contre elle. Il dit avoir sauvé son alliance.

La Voix teste les habitants au basket. A la clé, des cadeaux à ouvrir avec des bonus ou des malus à garder ou offrir ! Ethan remporte un buzz gratuit et le garde. Romy remporte un indice et annonce qu’elle veut sur le secret de Constance. Il s’agit de deux mains liées. Romy et Aïmed comprennent qu’elle était en faux couple avec Damien !

Place à une love cam pour déclarer les sentiments à quelqu’un. Aïmed fait une déclaration amicale à Constance, qui n’imagine pas qu’il l’a nommée ! Romy est abasourdie qu’Aïmed puisse mentir si facilement et à ce point là.

Place ensuite à la déclaration d’Anita. Surprise, elle décide de la faire à Romy. Noah est déçu. Romy retrouve ensuite Anita, elles font la paix et Romy lui souhaite de revenir du sas.

Ethan fait lui aussi une déclaration à Romy. Et Noah fait une déclaration à Aïmed. Anita fait la tête.

Romy continue sa mission tant bien que mal. Aïmed et Ethan sont toujours à fond, ils pensent que son grand-père a fait la voix de Buzz l’Eclair.

Anita se demande si elle n’a pas laissé passer sa chance, elle décide de parler à Noah. Elle regrette qu’ils se soient pris la tête. Mais elle lui dit que c’est bien qu’ils soient amis ! Elle n’a vraiment pas compris sa déclaration du matin ! Ils se prennent dans les bras. Noah pense que c’est mort.

Rendez-vous demain à 19h pour la prochaine quotidienne.