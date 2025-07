Secret Story du 24 juillet 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du jeudi 24 juillet 2025 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur la journée de mercredi des habitants dans la maison des secrets.











Dès le réveil, Anita interroge Aïmed sur Noah. Aïmed n’en peut plus et lui conseille de parler et dire ce qu’elle a sur le coeur. Anita réalise qu’elle a peur. Noah parle ensuite à Aïmed. Il pense en avoir beaucoup fait et n’a pas envie d’aller vers Anita, c’est à elle d’y aller.

Constance attend les résultats de son buzz sur Romy. Elle parle de ses soupçons à Aïmed dans la salle de bain mais Romy, dans la douche, entend tout. Elle espère se sauver lors de la confrontation. Aïmed donne ensuite son indice à Constance.

De son côté, Romy essaie toujours de mener sa mission à bien et elle manipule Aïmed. Ethan finit par aller utiliser son buzz gratuit pour Romy : il pense que son grand-père à voyager dans l’espace.



Place à la confrontation entre Romy et Constance. Elle pense ne rien avoir à perdre, elle confirme son buzz !

La Voix donne une mission à Noah. Il a 6 cochons maudits face à lui : il doit répartir des sommes négatives dans les cochons maudits de tous les habitants, y compris lui. Ils pourront ensuite négocier et les échanger librement. La Voix annonce ensuite à tout le monde que l’un d’eux a réparti les sommes dans ces cochons. Ils ont quelques heures pour négocier, sans les ouvrir.

Nouvelle confrontation pour Romy, avec Ethan. Sans surprise, il confirme lui aussi son buzz !

La Voix organise une soirée Secret Racing. Les habitants se disent ce qu’ils pensent les uns des autres. La Voix est émue et les remercie.

En fin de soirée, Anita s’isole avec Noah. C’est peut être sa dernière soirée, elle décide de se lancer. Elle lui ouvre enfin son coeur, Noah apprécie et est très content. Il lui dit que quoiqu’il arrive, ils repartiront ensemble.

