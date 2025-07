Secret Story du 25 juillet 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du vendredi 25 juillet 2025 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur la journée de jeudi des habitants dans la maison des secrets.











Pour les nominés, le réveil est attendu et le stress est présent. Aïmed vient parler à Anita, qui n’est pas bien… Elle se met à pleurer, elle a peur de partir. Aïmed l’encourage à profiter. Et tout le monde se réunit pour remonter le moral d’Anita !

Quand Anita refuse de répondre à la question d’Aïmed, qui demande ce qu’ils feront à leur sortie, Noah le prend mal et préfère s’en aller.

Le prime commence ! Romy et Aïmed s’affrontent sur une dégustation (éclair pour Romy, des insectes pour Aïmed). Romy remporte 5.000 euros.



Anita retrouve Pimprenelle dans le sas. Elle lui dit que Noah la kiffe mais elle lui conseille de se concentrer sur elle. Et le secret de Romy est révélé suite au buzz de Constance. Elle remporte 22.200 euros ! Et Romy ayant réussi sa mission, elle remporte 5.000 euros.

Pour le féliciter de sa mission vérité, Ethan reçoit un message vidéo de ses proches. Ethan a aussi un message de Mayer. Romy n’apprécie pas qu’il n’ait rien dit du tout sur elle…

Noah retrouve Adrien dans le sas, qui lui conseille de ne pas se focaliser sur Anita mais plutôt de se recentrer sur son jeu.

A l’heure du verdict, Noah encourage Anita. Et c’est finalement Constance qui est éliminée ! La Voix lance ensuite la course au secret de la maison pour une place en finale ! Ils sont tous plus motivés que jamais.

Aïmed et Noah débriefent et décident qu’ils doivent la jouer perso désormais.

La Voix donne une mission à Ethan : il doit faire croire à tous les habitants que Noah est somnambule et qu’il l’a entendu la nuit prononcer le nom de… Constance ! Il doit faire prendre conscience à Anita qu’elle tient à Noah bien plus que ce qu’elle pense.

Ethan fonce et va parler à Anita. Il annonce ensuite à Noah qu’il parle dans son sommeil ! Noah est surpris. Devant Anita, il dit qu’il l’a entendu parler de Constance…

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 25 juillet 2025

Rendez-vous lundi à 19h pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.