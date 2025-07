Secret Story du 28 juillet 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du lundi 28 juillet 2025 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur le week-end des habitants dans la maison des secrets.





Au réveil, les cagnottes sont affichées dans le salon. Anita est la plus riche avec plus de 17.000 euros, les habitants veulent plus que jamais percer son secret ! Et la Voix a enlevé les indices des secrets déjà découverts dans la salle des indices !







Ethan continue sa mission, il fait croire que Noah parle dans son sommeil. Il raconte à Aïmed, puis à Noah lui-même, qu’il a prononcé le nom de Constance. De son côté, Anita décide d’aller au confessionnal pour demander à la Voix de lui organiser un date avec Noah pour se rattraper !

Pendant le déjeuner, Aïmed annonce à Anita qu’il veut trouver son secret. La Voix annonce ensuite à Anita qu’elle va pouvoir préparer son date avec Noah dans la maison de cristal, à l’abris des regards ! Elle fait ses affaires et y retournent discrètement. La Voix a préparé un pique-nique dans le jardin, comme elle le voulait. Et Anita se met sur son 31 ! Elle n’a plus qu’à appeler Noah avec le téléphone de la transparence… Noah est surpris et se prépare à la rejoindre.



Anita ouvre enfin son coeur à Noah. Elle prend ses responsabilités et lui confie qu’elle a envie d’être avec lui. Il lui répond que lui aussi mais il a peur que ça ne matche pas ici. Noah lui parle des deux semaines décisives du jeu, il n’a pas envie de se prendre la tête. Il dit que ça va être compliqué de tout mélanger, il en vient à la conclusion : pas ici, pas maintenant !

Quand ils reviennent dans la maison, ils débriefent aux autres. Aïmed et Romy sont convaincus que c’est mort. Et Ethan met de l’huile sur le feu, il dit à Anita avoir entendu Noah prononcer le nom de Constance durant la nuit. Anita est triste… Et la Voix annonce à Ethan la fin de sa mission.

Dimanche, la Voix lance la chasse au secret de la maison avec à la clé : une place en finale. La Voix leur a laissé dans le cellier des lampes torches pour leurs recherches. Les habitants se mettent à chercher ce que ces lampes bleues pourraient dévoiler. La Voix finit par leur conseiller de « refletter tous la solution ». Ils cherchent donc vers les miroirs. Dans la salle de bain, Aïmed découvrent le message « Quand le ciel et la nature se retirent, les lumières du crépuscule murmurent le secret à découvrir » ! Il doit maintenant comprendre ce que ça veut dire. Noah le rejoint et découvre à son tour la phrase et ils décident d’éloigner les autres.

La Voix réunit les habitants dans le jardin. Aïmed découvre une boite contenant : la visite d’un proche. Aïmed doit obtenir un accord financier avec les autres pour ce cadeau ! Ils finissent pas trouver un accord à plus de 5.000 euros, l’un d’eux recevra la visite d’un proche plus tard dans la journée. Et c’est finalement la maman d’Ethan qui débarque ! Ethan est sous le choc et ravi. Ils passent un bon moment et elle s’en va après lui avoir dit être fière de lui.

Noah et Aïmed débrifent sur le secret de la maison. Ils pensent devoir faire le calcul des nombres en jaune et rose. Mais la Voix éteint la lumière dans la salle de bain et Ethan découvre à son tour le message dans la salle de bain ! Anita découvre aussi. Seule Romy ne cherche même plus ! Ethan décide de la remotiver, elle se lève et trouve à son tour l’énigme.

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 28 juillet 2025

Rendez-vous lundi à 19h pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.