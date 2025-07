Secret Story du 29 juillet 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du mardi 29 juillet 2025 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur la journée de lundi des habitants dans la maison des secrets.





Dès le réveil, tout le monde pense au secret de la maison. Anita se sent moins concernée mais Aïmed et les autres garçons sont au taquet. La Voix diffuse un message dans la boule : « A travers le cristal, tout se renverse ». Noah pense que les chiffres correspondent aux lettres dans l’alphabet.







Mais de son côté, Anita focalise sur son histoire avec Noah. Aïmed et Romy lui conseillent de lâcher l’affaire. Ils pensent qu’elle est dans le déni. Anita pleure et Noah lui demande ce qu’elle a. Noah lui dit que c’est un stop maintenant mais pas pour la suite. Mais au confessionnal, il avoue être lâche et que c’est fini entre eux !

La Voix donne à Romy une mission diablotin avec le complice de son choix. Elle choisit Aïmed, s’ils réussissent ils se partageront 5.000 euros. Ils s’amusent très vite à faire disparaitre des choses. Ils s’amusent à rendre les autres dingues : ils cachent le make-up d’Anita, une peluche…



Tout le monde planche sur le secret de la maison. Noah et Aïmed sont les plus efficaces et déchiffrent une phrase : « Mon corps est solide et mon coeur un trésor ». Reste à comprendre ce que ça veut dire ! Ethan cherche seul tandis qu’Anita et Romy sont moins à fond. Ethan trouve lui aussi la phrase.

Une nouvelle phrase est diffusée : « Parfois le trésor est un joyaux des profondeurs ». Ils foncent à la fontaine dans le jardin. Et à côté, derrière un coquillage, Noah trouve une trappe et rentre dedans sous le nez des autres ! Il arrive au musée de la transparence. Devant lui, 5 stèles. Il doit trouver la bonne combinaison d’objets à mettre dessus pour obtenir sa place en finale. Il ne réussit pas et doit désigner un second habitant qui ira : il choisit Aïmed. Il lui parle, ils décident de s’entraider pour que l’un d’eux aillent en finale…

Aïmed se rend à son tour au musée de la transparence. C’est raté et il doit désigner quelqu’un d’autre. Il envoie encore Noah !

Anita cherche son make-up disparu et accuse Aïmed. Il ne lâche rien, il assure n’avoir rien fait.

La Voix organise une soirée Secret Malibu. Romy reproche Aïmed de ne pas l’avoir envoyée tenter sa chance pour la place en finale. Ethan est saoulé aussi. Anita craint aussi que Noah y retourne et ne la désigne pas. Ça tourne en dispute.

Anita est dans la pièce de la transparence, tout le monde la voit. La cousine de Romy est dans le sas. C’est Anita qui va devoir décider si elle pourra les rejoindre dans la maison. Elle doit donner 5.000 euros de sa cagnotte personnelle. Elle accepte ! Romy est plus heureuse que jamais.

Noah retourne dans le musée. Il a une erreur ! Il envoie encore Aïmed pour revenir. Anita le prend mal. Aïmed fait 3 erreurs à son tour, il renvoie Noah. Il fait encore une erreur et envoie Aïmed. Il lui ment en disant avoir fait 2 erreurs !

Romy et Aïmed continuent leur mission diablotins. Et Noah, pris de remords, décide de dire la vérité à Aïmed sur la seule erreur qu’il a fait.

Annonce de la Voix : Noah et Romy ont décroché leur place en finale ! Anita, Aïmed et Ethan sont nominés cette semaine.

Rendez-vous demain à 19h pour la prochaine quotidienne.