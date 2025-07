Secret Story du 30 juillet 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du mercredi 30 juillet 2025 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur la journée de mardi des habitants dans la maison des secrets.











Romy et Aïmed poursuivent leur mission diablotins, ils réveillent tout le monde en hurlant ! Ils sont en grande forme et rendent les autres fous. Et la veille, ils ont caché les chaussures de tout le monde ! Ethan cherche les siennes… Il comprend que quelqu’un s’amuse. Il insiste auprès de Romy, qui dit qu’elle n’a rien fait. Il retourne tout et finit par les retrouver dans le jardin.

La course à la finale continue. Aïmed se rend dans le musée et fait encore une erreur. Il renvoie Noah, qui finit par décrocher sa place en finale ! La Voix lui annonce qu’il est le tout premier finaliste de la saison.

La Voix annonce ensuite aux autres qu’ils vont tous passer au confessionnal pour envoyer une seconde personne en finale. Romy vote Ethan, Anita vote Romy, Ethan vote Anita, Ethan vote Romy, Aïmed vote Romy. C’est donc Romy qui décroche sa place en finale. Elle explose de joie !



Aïmed, Anita et Ethan sont nominés et soumis aux votes du public. Aïmed et Romy décident ensuite de balancer la peluche d’Anita dans la piscine ! Anita est choquée et n’apprécie pas. Noah a repéré Romy et Aïmed, il pense que c’est eux.

La Voix annonce que la maman d’Anita est dans la maison de cristal. Noah doit accepter qu’un indice capital sur son secret soit dévoilé pour qu’elle puisse lui rendre visite. Il accepte ! Anita est ravie.

La mère d’Anita s’isole avec sa fille et lui conseille de lâcher l’affaire avec Noah. Elle trouvera quelqu’un d’autre. Elle demande ensuite à parler à Noah. Elle lui dit que sa fille est amoureuse de lui. Il dit ressentir lui aussi des choses pour elle mais il a voulu mettre un stop car ils se font du mal. Elle lui dit qu’elle l’aime beaucoup et il a raison.

La Voix organise une soirée Secret Camp. Noah et Romy, déjà finalistes, savourent. Au cours de la soirée, Anita fait un discours envers Noah qui permet encore plus de protéger leur secret.

Le téléphone rouge sonne : la Voix annonce qu’un indice capital sur le secret de Noah va être dévoilé sur l’écran du salon. Il s’agit d’un coeur ! Romy pense qu’on lui a greffé un coeur. Ethan pense qu’il a frôlé la mort. De son côté, Aïmed pense à un destin lié, peut être avec Constance ! Anita joue le jeu et lui dit que c’est une bonne idée. Elle joue le jeu à fond et joue la meuf vexée ! Aïmed l’encourage à aller le buzzer.

