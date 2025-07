Secret Story du 31 juillet 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du jeudi 31 juillet 2025 – C'est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur la journée de mercredi des habitants dans la maison des secrets.











La journée débute avec un « Happy birthday » pour Noah, qui fête son anniversaire dans la maison des secrets. De son côté, Romy rappelle à tout le monde qu’elle est finaliste !

Ethan buzze pour le secret de Noah. Il pense qu’il a frôlé la mort une fois dans sa vie ! Place ensuite à la confrontation. Ethan décide de jouer, il confirme donc son buzz.

Pour leur mission diablotins, la Voix remet à Aïmed et Romy une énorme araignée télécommandée. Ils décident de placer l’araignée sous la table pendant le repas… Mais ils ne sont pas coordonnés. Et quand ils se décident enfin, Ethan la voit et n’a pas du tout peur ! Il se demande juste ce que ça fait là.



Aïmed déclenche l’alarme des secrets. Il pense avoir trouvé le secret de Noah : il est en couple avec Constance. Anita est ravie.

La Voix lance un freeze, quelqu’un rentre dans la maison : c’est la soeur d’Aïmed ! Elle doit repartir immédiatement, Aïmed est déçu que ça ait duré si peu de temps. Il peut choisir de faire perdre 1.000 euros à chacun pour la faire venir, il accepte.

Anita buzze Noah pour éloigner les soupçons. Et la Voix organise une soirée d’anniversaire pour Noah. Pour l’occasion, son meilleur ami, Enzo, débarque dans la maison ! Il reçoit ensuite un appel de son petit frère, né le même jour et qui fête ses 16 ans.

Place à la révélation suite au buzz d’Ethan sur Noah. Il découvre que c’est raté ! Il perd 5.000 euros de sa cagnotte qui vont dans celle de Noah.

Chaque nominé fait ensuite un discours dans le cas d’un éventuel départ. Anita découvre la fausse araignée dans le jardin mais elle ne fait peur à personne. Gros flop !

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 31 juillet 2025

Rendez-vous ce soir à 21h10 pour le prime et demain à 19h pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.