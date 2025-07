Secret Story estimations : Ethan favori, Pimprenelle et Adrien éliminés ? (SONDAGE)

Publicité





Le prime de Secret Story vient tout juste de débuter sur TFX, et dans quelques heures à peine, deux candidats quitteront la Maison des Secrets. À l’issue d’une semaine intense marquée par les stratégies, les doutes et les retournements de situation, les téléspectateurs s’apprêtent à trancher.











Et voici les toutes dernières estimations de notre sondage, juste avant la fermeture des votes :

🟢 Ethan : 31,61 %

🟡 Constance : 25,63 %

🟠 Mayer : 24,32 %

🔴 Pimprenelle : 14,50 %

🔴 Adrien : 2,94 %

Ethan conserve la première place et semble assuré d’être sauvé par le public. Mais le duel entre Constance et Mayer s’intensifie dangereusement : à peine un point les sépare, et la troisième place de finaliste pour ce soir est plus incertaine que jamais !



Pimprenelle reste trop loin derrière pour espérer une surprise, même si elle enregistre une progression constante depuis deux jours. Quant à Adrien, malgré une légère hausse, il reste largement décroché avec moins de 3 % des voix : son élimination semble inévitable.

🗳️ Les dernières minutes de vote seront décisives. Un infime écart pourrait tout faire basculer entre Mayer et Constance. Suspense total !

📺 Rendez-vous tout de suite sur TFX pour suivre un prime qui s’annonce palpitant, avec deux départs et, à la clé, un énorme bouleversement dans la Maison des Secrets.

