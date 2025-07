Un Si Grand Soleil Spoiler : Johanna et Florent écartent Claudine (épisode du 4 août)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1719 du 4 août 2025 – Claudine et le cabinet GBL, c’est fini ! Dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil », Florent et Johanna vont la pousser vers la sortie après avoir reçu un enregistrement compromettant.











Et pour cause, Claudine a été piégée par Rodolphe Lansac. Il a enregistré leur conversation au golf et notamment la partie où elle proposait de lui verser discrètement de l’argent sur un compte à l’étranger !

L’enregistrement a été envoyé à Johanna et Florent, qui y voient une bonne occasion pour se débarrasser de Claudine. Ils lui donnent la journée pour leur céder ses parts, sans quoi ils la dénonceront au bâtonnier et elle perdra le droit d’exercer.

Claudine est furieuse mais n’a pas d’autre choix que de céder. Johanna et Florent récupèrent le cabinet tandis que Claudine est déterminée à trouver pourquoi Lansac l’a piégée. Elle est convaincue que c’est une vengeance de Johanna…



