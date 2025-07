« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 26 juillet 2025 : vos épisodes ce soir (saison 7)

Publicité





« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 26 juillet 2025 – Ce samedi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 7 inédite de la série « The Rookie, le flic de Los Angeles ». Au programme ce soir, 3 épisodes inédits à la suite !





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne, en replay sur M6+ et/ou depuis le service de rattrapage vidéo de votre box télé.







Publicité





« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 26 juillet 2025 : les épisodes inédits ce soir sur M6

Saison 7 – épisode 6 : Le gala

En ce jour de Saint-Valentin, l’ambiance est loin d’être romantique pour John et Bailey, alourdis par les secrets qu’ils gardent. Pendant ce temps, John et Celina sont chargés d’une enquête sur une disparition préoccupante, tandis que Tim et Lucy participent à l’opération « dénoncez votre ex ». De son côté, Luna met sur pied un gala de charité dédié aux enfants des collègues décédés.

Saison 7 – épisode 7 : Une nuit agitée

Celina vit sa dernière journée en tant que « nouvelle recrue », mais Lucy l’incite à ne pas brûler les étapes. De son côté, Nolan, affecté par une altercation avec Bailey, se lance dans une mission périlleuse liée à un réseau de trafic d’armes. Lucy, quant à elle, charge Seth d’une mission d’infiltration.



Publicité