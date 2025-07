Un Si Grand Soleil du 28 juillet : l’évasion d’Akim, le meurtrier avoue (résumé épisode 1714 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 28 juillet 2025, spoiler résumé de l’épisode 1714 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 28 juillet 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





En prison, Akim se réveille en sursaut… Il semble préoccupé. Pendant ce temps là, Marie-Sophie informe Charlotte qu’elle commence ses tig la semaine prochaine au service de rééducation des accidentés de la route à Montpellier Ouest. Ce sera les week-ends et pendant les vacances scolaires. Sohan lui dit qu’il faudra qu’elle en retienne des leçons. Charlotte dit ne toujours pas réussir à dormir… Elle se demande comment l’homme est mort. Mais ses parents lui disent qu’ils ne sauront pas tant que l’enquête n’est pas terminée. Marie-Sophie l’encourage à parler à sa psy. Sohan souffre…

Liam et Thaïs regardent les lieux de vacances. Il dit à Thaïs que l’argent n’est pas un problème mais elle refuse qu’il l’invite. Ils décident finalement d’économiser pour leur appart.



Publicité





Bilal retrouve Akim au parloir. Il lui propose un peu d’argent mais Akim décline. Il dit qu’il doit être transféré à Toulouse ce soir. Bilal est rassuré. Akim lui dit qu’il l’aime et lui demande de bien embrasser leur mère pour lui quand il la verra.

Elise et Thaïs sont face à Stéphane Tulli, elles ont désormais la preuve qu’il l’a tué avec le sang retrouvé sur son véhicule. Il finit par passer aux aveux. Il ne voulait pas le tuer mais il a débarqué chez lui, il voulait le faire replonger et le menaçait de le renvoyer en prison ! Tulli l’a tué avec une barre de fer et il a mis son corps dans un virage pour faire croire qu’il avait été renversé. Elise lui annonce qu’il va être déféré et mis en examen.

Au lycée, Charlotte parle de sa peine à Achille. Ses tig vont durer 4 mois. Elle lui parle de son père, qui souffre mais ne se plaint pas. Il l’impressionne, elle le trouve génial. Mais pendant ce temps là, Sohan prend un médicament. Il souffre. Florent l’appelle, il a une bonne nouvelle pour lui : Stéphane Tulli a avoué avoir tué Fred Rami. Sohan l’annonce ensuite à Marie-Sophie et Charlotte.

En prison, Akim place de l’argent dans son linge sale. L’homme en charge du linge lui remet son linge propre et Akim y récupère une arme ! Pendant ce temps là, Bilal explique à Ulysse qu’il a trouvé son frère bizarre. Il a eu l’impression qu’il lui parlait comme si c’était la dernière fois qu’ils se voyaient. Ulysse pense qu’il faut se concentrer sur sa défense, pour éviter qu’il prenne la peine maximale.

Zack Rami, le frère de Fred, débarque au commissariat avec Levars pour se rendre. En prison, c’est l’heure du transfert d’Akim. Dans le fourgon, Akim sort son arme et menace le gardien. Il lui demande de lui enlever les menottes et de faire arrêter son collègue avec le talkie. Akim sort du fourgon, le gardien lui dit qu’il ne fera pas 2 mètres sans se faire choper… Akim lui dit « on parie » et s’en va.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil Spoiler : Akim retrouve Liam, Thaïs ment à ses collègues (épisode du 29 juillet)

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.