Un Si Grand Soleil du 1er août : Thierry en vie, Akim en infiltration (résumé épisode 1718 en avance)

Un si grand soleil du 1er août 2025, spoiler résumé de l'épisode 1717 en avance





Becker semble soucieux quand Janet le rejoint. Elle lui demande à quoi il pense, il lui dit qu’il ne pense à rien. Janet remarque qu’il est encore rentré très tard et l’interroge sur sa réunion. Il dit qu’il travaillait sur la recherche d’Akim. Janet l’a rarement vu si tendu, Becker promet de prendre des vacances quand tout ça sera fini.

Dans sa planque, Akim regarde la vidéo de Bilal. Il est bouleversé. Il part ensuite avec son arme. Pendant ce temps là chez Cécile, Margot s’inquiète de voir Akim débarquer. Cécile lui assure que ça n’arrivera pas, elle lui dit d’arrêter d’y penser et change de sujet. Margot ne se sent pas prête à retourner au cabinet, elle ne veut pas croiser Claudine. Cécile lui conseille de démissionner mais Florent pense qu’elle doit réfléchir.



Yann et Johanna préparent leur voyage à Capri. Il veut réserver des excursions alors que Johanna rêve de repos, profiter du soleil et de la mer. Johanna reçoit un appel, elle semble sous le choc.

Akim est avec le dealer, qui lui dit qu’il n’a qu’à le tuer. Akim lui montre une photo de sa petite nièce à la sortie de l’école et au parc avec sa grand-mère. Le mec jure de le retrouver et le tuer ! Il accepte de payer. Akim récupère l’argent.

Manu annonce à Becker qu’ils tiennent un truc, un indic a repéré Akim à Montpellier. Il veut vérifier avec Alex, Becker refuse et lui dit que c’est impossible : Akim n’est plus en France. Il lui montre une photo prise à l’aéroport de Lisbonne et le faux passeport qu’il a utilisé pour partir à Nairobi. Manu est sous le choc, il ne comprend pas.

Yann ne décroche pas aux appels de Lucie. Au cabinet BGL, Johanna retrouve Florent. Il a reçu le même enregistrement qu’elle. Ils confrontent Claudine, ils ont un soucis avec Conseils Immo Sud. Ils lui demandent comment elle a fait pour les démarcher, elle refuse de rendre des comptes. Johanna insiste. Claudine avoue avoir obtenu les infos du cabinet de façon illégale. Johanna lui fait écouter l’enregistrement de sa conversation avec Rodolphe…

Akim retrouve Granger avec son argent. Il est impressionné et met donc Akim sur le gros coup. Il s’agit d’une cargaison d’armes la semaine prochaine. Il le met en garde : au moindre pépin les Albanais tirent ! Il a besoin qu’il sécurise la transaction, puis il fera le go-fast jusqu’à Grenoble. Il saura le lieu de livraison à la dernière minute.

Yann finit par décrocher à Lucie, pour lui demander d’arrêter de l’appeler. Il n’a aucune intention de continuer. Elle le provoque en disant être dans son lit, en lingerie… Yann fonce à l’hôtel et trompe une nouvelle fois Johanna ! Il lui dit ensuite qu’il découvre des facettes de sa personnalité qu’il ne connaissait pas.

Akim est avec Liam, il est content pour lui mais il va lui manquer. Liam reçoit un message de Thaïs, il doit y aller. Il lui dit qu’elle est flic… Akim trouve qu’il joue avec le feu, c’est dangereux. Liam dit qu’il va se ranger.

Thaïs vient au garage, elle annonce à Liam qu’il n’est plus dans le viseur de ses collègues car Akim est parti à l’étranger. Pendant ce temps là, Cécile et Becker sont à l’hôtel. Ils parlent de l’infiltration réussie, la livraison des armes aura lieu la semaine prochaine. Ils retrouve Thierry, toujours en vie ! Ils lui annoncent que tout sera bientôt terminé.

