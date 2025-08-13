13h15 le samedi du 9 août : au sommaire aujourd’hui



13h15 le samedi du 9 août 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi dans le numéro rediffusé et intitulé « Un boucher à la campagne ».





Quitter les beaux quartiers parisiens pour redonner vie à une boucherie de village dans la Nièvre : c’est le pari audacieux d’Yves-Marie Le Bourdonnec, considéré comme l’une des plus grandes figures de la boucherie française.

Ancien fournisseur de stars comme Johnny Hallyday ou, plus récemment, la famille Mbappé, il a bâti un véritable empire en misant sur la qualité de la viande et le croisement de races bovines, toujours dans une quête d’excellence. Après avoir régné dans les quartiers les plus chics de la capitale, il a décidé de tout quitter pour retrouver l’essence même de son métier.



Direction Bouhy, un village de 460 habitants au cœur de la Nièvre. Derrière son billot, il s’emploie à faire revivre une boucherie promise à la fermeture. L’établissement, qui abrite aussi un café-restaurant et une pompe à essence, est devenu un véritable lieu de vie pour la commune. Les caméras de 13h15 le samedi l’ont suivi dans cette nouvelle aventure, où passion et authenticité se mêlent au quotidien.