Les 12 coups de midi du 9 août : Fanny fait fort, on vous dit qui se cache sur l’étoile mystérieuse



Publicité





Les 12 coups de midi du 9 août 2025, 7 victoires pour Fanny – Fanny a signé une 7ème victoire ce samedi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Elle a fait fort aujourd’hui avec un Coup de Maître à 10.000, elle a donc pu tenter sa chance face à l’étoile mystérieuse.











Publicité





Les 12 coups de midi du 9 août, un scooter sur l’étoile mystérieuse

Fanny fait donc grimper sa cagnotte à 10.450 euros de gains en 7 victoires. Du côté de l’étoile mystérieuse, Fanny a proposé le nom de Guillaume Canet, mais c’est raté. On a 4 indices : une piscine couverte, un cerf, une chauve souris, et un scooter rose.

Derrière cette étoile, ce devrait être Philippe Katerine, qui a joué dans le film « Le grand bain ». Le scooter fait référence au film « Voyages en Italie », et le cerf de l’un de ses tableaux.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 9 août

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



Publicité



