Plus belle la vie spoiler : Barbara sous le choc, elle identifie le complice de Santoni ! (26 août 2025)

C’est un choc qui attend Thomas et sa bande demain dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mardi 26 août 2025, Nolan révèle toute la vérité. Il recherche le complice de Santoni depuis des années car il a tué sa mère !


Capture TF1


Aya compte bien s’appuyer sur le bout de tissu arraché à son agresseur. Elle le montre à Djawad, Thomas et Barbara… Immédiatement, Barbara annonce qu’elle a déjà vu ce tissu sur un client du bar. Elle réfléchit et elle finit par se souvenir : elle l’a vu sur Robert Favre, le compagnon de Mirta et le grand-père de Jules !

Robert serait-il le complice de Santoni ?


