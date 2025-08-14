Plus Belle La Vie du 14 août 2025 : Aya récupère les indices (résumé + extrait vidéo épisode 398 en avance)



Plus belle la vie du 14 août 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 398 de PBLV – Aya et Barbara vont récupérer les indices du magot chez Nolan cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ».





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 14 août 2025 – résumé de l’épisode 398

Thomas et Djawad sont préoccupés par le message laissé dans la carcasse de voiture retrouvée. Djawad assure à Thomas qu’il ne compte pas se laisser intimider. Aya et Barbara leur révèlent alors avoir vu Nolan sortir de la boutique : il a demandé exactement les mêmes informations que Thomas à propos de la carte, et il était l’avocat de Christian Santoni. Sous le choc, Djawad interdit à Aya de le revoir. Avec Thomas, ils comptent bien s’occuper de lui.

Aya donne rendez-vous à Nolan, elle compte fouiller son appartement. Barbara s’inquiète, elle refuse qu’elle y aille seule, jugeant cela trop risqué ; elles décident donc d’y aller ensemble. Pendant ce temps, Thomas tente d’avoir un rendez-vous avec Nolan, mais celui-ci n’est pas à Marseille et doit plaider à Paris le lendemain. Djawad s’inquiète de ne pas voir Aya et Barbara, qui ne répondent plus.



En réalité, Aya est avec Nolan, qui lui annonce partir pour Paris ce soir. Quand l’alarme de sa voiture se déclenche, il descend la vérifier, laissant Aya fouiller l’appartement. Elle y trouve les indices et la fameuse carte, qu’elle glisse dans sa poche avant son retour. Elle prétexte devoir aller travailler, ce qui surprend Nolan.

Barbara et Aya rentrent au bar. Djawad et Thomas leur reprochent leur imprudence, mais Aya leur montre sa trouvaille. Djawad s’excuse, admiratif. Sur le papier, Thomas découvre une écriture à l’encre magique : il s’agit d’un plan.

À la résidence, Jules reçoit un appel d’un journal intéressé par son reportage. Steve le félicite et tente un rapprochement, mais Jules le repousse, affirmant qu’il ne pardonnera jamais à Steve et Morgane. Plus tard, Laura confronte Jules au sujet de son article. Elle lui reproche les attaques qu’elle subit sur les réseaux, mais Jules défend son travail et refuse de le retirer. Laura demande alors à Morgane d’intervenir. Plus tard, Morgane tente à son tour de convaincre Jules de retirer son article, mais il refuse catégoriquement. Pendant ce temps, Idriss fait visiter Marseille à sa sœur, qui s’invite dans le meilleur lycée de la ville, au grand désarroi d’Idriss.

De son côté, Luna confie à Babeth sa relation avec Idriss, que Ariane a découverte grâce à l’émetteur radio. Babeth lui demande où ils en sont, mais Luna assure qu’elle ne se pose pas ce genre de questions. Elle reçoit alors un message d’Idriss, l’invitant chez lui. Sur place, elle découvre qu’il vit dans un studio… quand Louisa, la petite sœur d’Idriss, frappe à la porte. Luna comprend alors que le bikini était pour elle.

