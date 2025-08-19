Demain Nous Appartient du 19 août : la police retrouve Joyce (résumé + vidéo épisode 2012 en avance)



Demain nous appartient du 19 août 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 2012 de DNA – La police va finalement retrouver Joyce, la compagne de Ludo, ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». La jeune femme est dans une maison en flammes, sauvée in-extremis, et confirme avoir été enlevée…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 19 août 2025 – résumé de l’épisode 2012

Au commissariat, Ludo révèle à Aurore que Joyce a disparu le 3 août. Il a reçu un téléphone avec un message de détresse de la jeune femme, puis des menaces d’un ravisseur qui l’a forcé à transporter des colis et des morceaux de poupée. Son dernier contact date de vendredi, avant qu’il ne jette le téléphone à la mer.

Grâce à la géolocalisation, Aurore et Sara retrouvent la trace de Joyce dans une maison près de Sète, en feu. Elles la sauvent de justesse. À l’hôpital, Joyce raconte son enlèvement mais dit ignorer l’identité de son geôlier. Elle apprend avec stupeur que Ludo est incarcéré pour les crimes commis sous contrainte.



Parallèlement, c’est l’heure des funérailles de Simon. Aaron prononce un discours émouvant et honore les dernières volontés de son frère en partageant du champagne et de la musique.

Chez Nordine et Manon, le couple craint une invasion de punaises de lit après avoir récupéré un meuble dans la rue. Nordine décide de traiter l’appartement et Manon refuse de prévenir Gabriel, qui a passé la nuit sur leur fauteuil…

Enfin, Marianne et Raphaëlle découvrent qu’elles convoitent la même maison. La rivalité éclate, sous le regard amusé de Chloé et Alex.

VIDÉO Demain nous appartient du 19 août – extrait de l’épisode

