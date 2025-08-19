Les 12 coups de midi du 19 août : Marina continue, ultime indice sur l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 19 août 2025, 2ème victoire de Marina – Nouvelle victoire de Marina ce mardi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Elle a fait 2 erreurs sur le Coup de Maître et n’a remporté que 100 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 19 août, plus que 11 cases sur l’étoile mystérieuse

Marina totalise ainsi la maigre somme de 100 euros dans sa cagnotte. Sur l’étoile mystérieuse, on a un nouvel indice : une mini-télé. Il s’ajoute aux précédents : une piscine couverte, un cerf, une chauve souris, un scooter rose, des ciseaux, un jeu de cartes et des bougies. Elle devrait être entièrement dévoilée jeudi.

Derrière cette étoile, rappelons que ce devrait être Philippe Katerine, qui a joué dans le film « Le grand bain ». Le scooter fait référence au film « Voyages en Italie », le cerf de l’un de ses tableaux, et les ciseaux en référence à ses études d’arts plastiques. Quant aux bougies, ça pourrait rappeler la flamme olympique alors que Philippe Katerine avait participé, nu, à la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024.

Noms déjà proposés : Florent Manaudou, Michael Phelps, Guillaume Canet, Julien Doré, Cyril Lignac, Margot Robbie, Robert Pattinson



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 19 août

Et si vous n'avez pas pu voir l'émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+