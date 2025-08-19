Plus Belle La Vie du 19 août 2025 : Gabriel parle à Thomas (résumé + extrait vidéo épisode 401 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 19 août 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 401 de PBLV – Gabriel parle enfin de son mariage à Thomas cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et sans le vouloir, il le met sur la bonne piste pour résoudre l’énigme…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 19 août 2025 – résumé de l’épisode 401

Thomas et Aya passent à la bibliothèque pour récupérer des livres. Ils y croisent Mirta, étonnée de les voir. En apprenant qu’ils participent à un jeu, elle leur conseille un ouvrage. En le feuilletant, Thomas découvre une information cruciale : le réservoir d’eau a été construit à l’emplacement d’un ancien temple dédié à Artémis. À la sortie, Aya demande à Thomas de partir seul : elle a « un truc à régler ». Elle a repéré Nolan, qui l’aborde aussitôt. Il insiste pour qu’ils collaborent, affirmant qu’ils ne sont pas seuls sur cette affaire. Aya refuse sèchement et l’envoie promener.

Pendant ce temps, Thomas et Djawad tentent toujours de déchiffrer les signes mystérieux. Thomas croit d’abord à des lettres grecques, mais rien ne colle. En pliant la feuille, il percute : une phrase apparaît clairement en grec ancien ! C’est à ce moment précis que Gabriel vient le voir : il veut lui parler.



Publicité





Gabriel, lui, discute mariage avec Thomas. Il lui annonce qu’il épousera Axel en septembre et évoque « la somme » de toutes les préparations à faire… un mot qui semble éveiller une idée chez Thomas. Thomas révèle ensuite à Djawad, Louis et Barbara qu’ils faisaient fausse route : il ne s’agit pas de lettres mais de chiffres grecs. Le code renvoie à un point précis du plan du réservoir. L’équipe se réjouit, jusqu’à ce que Louis remarque que la zone se trouve… sous l’eau !

Pendant ce temps, Djawad parle du magot avec Aya quand Ariane surgit. Il tente de couvrir la conversation en prétextant un pari sportif. Ariane, suspicieuse, veut récupérer la carte où il cache les indices. Djawad esquive en se moquant de ses hanches. Froissée, elle s’en va.

Enfin, Louis et Barbara rencontrent le directeur de la compagnie des eaux. Profitant d’un moment, Louis pirate son téléphone et découvre une information capitale : le réservoir est vidé deux fois par an. La prochaine purge est prévue dans deux jours. Ils n’auront alors que trente minutes pour agir, avant que les vannes ne s’ouvrent et que 15 000 tonnes d’eau ne les engloutissent.

De son côté, Hector retrouve Ulysse. Il lui confie avoir contacté Mathieu pour les résultats du test, mais il lui a annoncé qu’il avait abandonné. Hector assure qu’il n’y retournera pas : il a trouvé une autre solution, sans donner plus d’explications. Au Pavillon des Fleurs, Blanche confie ses inquiétudes à Luna au sujet d’Hector. Quand elle ramasse le sac qu’il a oublié, son téléphone sonne. En l’ouvrant, elle tombe, horrifiée, sur une arme à feu ! Blanche confronte ensuite Hector. Furieuse, elle lui promet qu’il ne partira pas n’importe comment, mais entouré de ses proches, comme prévu.

Parallèlement, Jules sollicite Apolline. Il cherche à entrer en contact avec Ulysse : il prépare un article sur le lycée catholique et veut s’y infiltrer en tant que surveillant. Ulysse étant un ancien élève, Jules espère qu’il pourra le recommander. Plus tard, Jules aborde Ulysse devant le cabinet. Celui-ci reste méfiant, mais accepte de lui laisser dix minutes pour le convaincre.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : un mort, Thomas abandonne, les résumés jusqu’au 5 septembre 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 19 août 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.