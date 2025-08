Echappées Belles du 2 août : direction la Californie ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 2 août 2025 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd'hui, deux rediffusions.





A suivre dès 21h sur la chaîne







Echappées Belles du 2 août, à 21h – « Californie, le rêve américain » (rediffusion)

Baignée par les eaux du Pacifique, la Californie allie le dynamisme des grandes métropoles à la beauté brute de la nature. Loin des clichés, cet État révèle une étonnante variété de paysages grandioses : plages, montagnes et déserts s’étendent aux abords des zones urbaines. Depuis la Ruée vers l’or au XIXe siècle, le « rêve californien » ne cesse d’attirer des générations d’immigrants, chacun contribuant à l’essor de secteurs clés comme l’agriculture, le pétrole, le cinéma, l’aéronautique ou encore les technologies. Aujourd’hui, qui poursuit encore ce rêve, et quelle réalité se cache derrière ? Sophie Jovillard entame son périple à Venice Beach, sur les rives de l’océan…

Sujets : Venice Beach ou l’histoire du rêve américain/Hollywood/Sur la route/Sequoia Forest/Tacos/Quand tu es dans le désert



Et à 22h30 « Le Pays Basque gourmand » (rediffusion)

Entre piment d’Espelette, jambon de Bayonne, fromage de brebis Ossau-Iraty et vin d’Irouléguy — pour ne citer que les plus emblématiques — le Pays basque s’impose comme l’une des grandes destinations gastronomiques mondiales. Des côtes atlantiques aux vallées de l’intérieur, des ruelles animées de Saint-Jean-de-Luz aux prestigieuses tables de Biarritz, Anto Cocagne, cheffe cuisinière, parcourt la région en van ou à moto. Au fil des routes et des rencontres, elle explore une cuisine généreuse, ancrée dans le terroir et l’art de vivre basque.

