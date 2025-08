Un Si Grand Soleil du 5 août : Thaïs prête à dénoncer Liam (résumé épisode 1720 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 5 août 2025, spoiler résumé de l’épisode 1720 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 5 août 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Liam propose à Thaïs de partir en week-end à Paris, il a un pote qui peut les héberger et il a trouvé des billets pas cher. Thaïs fait remarquer qu’un téléphone sonne, il dit que c’est son téléphone pro pour les clients relous. Thaïs refuse pour Paris, elle part travailler mais elle est glaciale. En réalité, Thaïs reste dans le coin. Elle écoute Liam qui répond à Granger. Il veut une voiture plus grande pour le go-fast…

Louis avoue à Marc qu’il adore le travail à la ferme. Il ne s’y attendait pas mais il est emballé. Marc l’interroge sur la suite, c’est un boulot saisonnier. Louis ne s’est pas posé la question. Marc lui parle de la fac, Louis lui dit de le laisser gérer. Il lui dit que la ferme n’est peut être pas juste un job saisonnier.



Publicité





Ulysse sert un café à Bilal, qui est toujours mal. Ulysse reçoit des messages mais ne regarde pas devant Bilal. Il lui parle de son boulot et dit que c’est des messages d’Alix…

Akim se refait le film des évènements, il a l’air mal. Il sort ensuite… A la ferme, Louis est avec Elodie et Rémi. Il leur demande ce qu’ils font des fruits et légumes moches. Il leur conseille de faire des paniers moins chers. Elodie reconnait que c’est une bonne idée mais il faudrait qu’ils soit sur les réseaux. Louis propose de s’en occuper, Elodie valide. Il fait de photos de Rémi avec les fruits.

Akim retrouve Becker dans sa voiture. Ils font le point, Becker lui donne une montre avec un tracker intégré pour le suivre s’ils lui prennent son téléphone. Le RAID pourra intervenir dès qu’ils auront passé la frontière.

A la ferme, Elodie est ravie de ce que Louis a mis en place. Ludo n’a pas l’air emballé. A l’hôtel, Thierry s’ennuie ferme et appelle Becker, qui lui assure que ça avance. Thierry s’ennuie à fond, Becker lui dit de penser à Akim qui prend tous les risques.

Flore cuisine et fait goûter à Ludo, qui se brule. Elle regarde le travail de Louis sur les réseaux, elle trouve ça super ! Ludo reconnait qu’il a été efficace. Flore dit qu’il est efficace dans « d’autres domaines », Ludo remarque qu’elle fait exprès pour le rendre jaloux… Elle éclate de rire.

Granger fait le point avec l’un de ses hommes, qui s’inquiète : Akim est un ancien keuf, il ne le sent pas ! Granger dit l’avoir testé, ils n’ont rien à craindre et Liam l’a recommandé et il a confiance en lui !

Bilal veut attendre Ulysse pour manger. Il l’appelle au même moment, il dit être à la galerie et avoir trop de travail. Bilal est déçu, Ulysse retrouve un autre homme à l’hôtel…

Thaïs annonce à Louis que Liam a replongé, elle est déçue. Il lui conseille d’arrêter de le voir tout de suite. Elle se sent bête. Il lui demande ce qu’elle va faire, elle compte le dénoncer.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil Spoiler : Florent a piégé Claudine ! (épisode du 6 août

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.