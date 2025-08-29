Plus Belle La Vie du 29 août 2025 : Ariane face à Robert, Babeth succombe (résumé + extrait vidéo épisode 409 en avance)



Plus belle la vie du 29 août 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 409 de PBLV – Ariane va se retrouver face à Robert cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Babeth va tromper Patrick avec Mathieu…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 29 août 2025 – résumé de l’épisode 409

Thomas et Ariane informent Jean-Paul de l’enlèvement de Mirta. Thomas partage ses soupçons : Mirta se trouvait avec Robert et a découvert des lingots dans sa voiture, ce qui pourrait être lié au casse de la réserve. Jean-Paul reste sceptique. Ariane décide de lancer un avis de recherche pour Mirta et convoque Nolan.

De son côté, Djawad confie à Barbara sa rupture avec Ariane. Il pense que c’est définitif, mais souligne qu’elle les a protégés, ce qui compte déjà beaucoup. Barbara se montre compatissante, mais Djawad insiste : la priorité, c’est de retrouver Mirta. Louis les rejoint, expliquant qu’il a réactivé ses anciens contacts : Robert va avoir besoin de faux papiers. Il a identifié celui qui travaillait pour Santoni — Robert l’a déjà contacté et un rendez-vous est prévu aujourd’hui.



Jean-Paul et Ariane interrogent Nolan. Celui-ci invoque le secret professionnel, mais accepte de parler du complice de Santoni, dont l’identité n’a jamais été révélée. Il raconte que, pour échapper aux contrôles après leurs braquages, les malfaiteurs se déguisaient en pompiers afin de passer les barrages. Ariane fait aussitôt le rapprochement avec Favre, ancien pompier. En entendant son nom, Nolan ne réagit pas. Puis Ariane reçoit un message urgent de Djawad, lui demandant de venir seule.

De son côté, Mirta est face à Robert. Il se réjouit qu’elle ait enfin compris son mode de vie et lui propose de tout partager, y compris le butin, en l’accompagnant dans sa cavale. Il lui raconte son passé avec Christian Santoni et affirme qu’ils ont désormais 4 millions à disposition. Mais Mirta rappelle qu’elle a une famille et qu’en le suivant, elle deviendrait sa complice. Robert lui laisse un temps de réflexion… avant de l’endormir par surprise.

Djawad et Thomas retrouvent Ariane et se rendent au hangar où se cache Robert. Ils pensent que Mirta est dans la voiture. Ariane entre seule pour l’arrêter, mais Robert lance un fumigène et s’échappe au volant de sa décapotable, emportant Mirta inconsciente.

À l’institution Saint-Côme, c’est la rentrée pour Louisa. Elle porte l’uniforme, Idriss n’apprécie pas mais ça ne dérange pas Louisa. Il veut la raccompagner jusqu’à sa chambre, mais elle préfère y aller seule. Avant de partir, Idriss la serre dans ses bras et lui demande de l’appeler au moindre problème.

À Saint-Côme, Louisa découvre les règles de l’internat avec les autres élèves, encadrés par le surveillant général et Jules. Comme tous, elle doit remettre son téléphone, qui ne lui sera rendu qu’après les cours.

Babeth déjeune avec Léa au Mistral. Étonnée par le retard de Mathieu, elle l’appelle : il lui avoue qu’il n’a pas la force de lui dire adieu et qu’il ne viendra pas. Pour cacher la vérité, Babeth ment à Léa en prétendant que son vol a été avancé. Léa trouve dommage qu’ils ne se soient pas dit au revoir. Babeth quitte alors précipitamment le repas, plantant sa fille. Babeth retrouve finalement Mathieu à l’hôtel. Elle lui confie qu’il va lui manquer et ils finissent par s’embrasser… puis couchent ensemble.

Babeth rentre à la maison, où Patrick cuisine. Pour lui faire plaisir, elle a apporté son dessert préféré, mais son malaise ne passe pas inaperçu. Patrick remarque qu’elle ne l’embrasse pas. Babeth esquive, prétendant une journée difficile. Léa les rejoint et interroge sa mère : pourquoi n’est-elle pas revenue au cabinet l’après-midi ? Babeth invente une tournée imprévue. Léa enchaîne : a-t-elle pu dire adieu à Mathieu avant son départ ? Babeth ment encore, affirmant que non. Patrick, surpris d’apprendre que Mathieu partait ce jour-là, s’étonne que son vol ait été avancé — chose très rare. Face aux incohérences, il commence à douter.

