Ici tout commence du 5 août : Delobel de retour, Teyssier au pied du mur (résumé + vidéo épisode 1234 en avance)

Ici tout commence du 5 août 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1234 – Léonard est encore sous le choc et accuse le coup ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Etienne Castelmont, son père, lui raconte la vérité sur ses origines…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 5 août – résumé de l’épisode 1234

Clotilde interroge Lucille sur Étienne, mais finit par la soupçonner elle. Lucille met un terme à la conversation, puis avertit Étienne. Leur fils Ferdinand surprend tout et découvre que sa mère est responsable du sabotage. Choqué, il confronte ses parents, et Lucille demande à Étienne d’agir.

Étienne annule la finale du concours, prétextant un incident technique, ce qui indigne Teyssier. L’Institut rentre. Léonard fait ses adieux à Ismaël, et décline la proposition de lien fraternel de Ferdinand. À l’Institut, Delobel attend Teyssier. En tant qu’actionnaire de l’institut, il ordonne à Teyssier de relancer et remporter la finale, l’image de l’école étant ternie.



En pleine nature, Coline initie Loup et Joséphine à la pêche. Loup s’énerve et s’en va, suivi de Coline. Joséphine confie à Bérénice qu’elle est en sevrage et qu’elle évite toute relation amoureuse. Touchée, Bérénice trouve l’inspiration pour son dessert signature.

De son côté, Alice demande de l’aide à Pénélope pour ses madeleines, mais agacée par son comportement, la renvoie. Elle refuse aussi celle de Stanislas. Une fois sa commande bouclée, elle annonce à Angèle et Gaëtan qu’elle ne veut plus les aider. Ils s’excusent.

Ici tout commence du 5 août 2025 – extrait vidéo

