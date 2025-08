Plus Belle La Vie du 5 août 2025 : Gabriel prend une grande décision (résumé + extrait vidéo épisode 391 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 5 août 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 391 de PBLV – Gabriel va prendre une grande décision cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Patrick alerte la commandante des forces spéciales.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 5 août 2025 – résumé de l’épisode 391

Morgane confronte Laura. Elle lui révèle qu’il est possible que Philippe ait drogué Patrick 23 ans plus tôt. Elle la pousse à tout révéler, menaçant de le faire elle-même si Laura garde le silence. Mais Laura refuse de bouger et menace à nouveau de se suicider.

Patrick et Ariane mènent l’enquête. Ils comprennent que Delmas visait Patrick, et non Florence, lors de l’empoisonnement. Ariane est convaincue que Delmas est prêt à tout pour faire gagner son favori. Patrick pense qu’il y a sûrement d’autres cas similaires et décide de fouiller les concours des années précédentes. Il contacte alors le commandant des forces spéciales.



Publicité





Morgane confie à Steve que Laura ne parlera pas. Elle craint que Philippe ne la discrédite en l’accusant de mentir, faute de preuves. Steve a une idée : il faut que Laura se retourne contre Delmas, qu’elle veuille se venger. Morgane doit impérativement gagner le concours le lendemain. Pendant ce temps là, Patrick tente de parler à Vadim, mais ce dernier le rejette violemment, déclarant le haïr.

Patrick informe la commandante des forces spéciales de ses soupçons sur Delmas, qui truquerait le concours. Elle est choquée, mais confirme que des doutes ont déjà été émis à son sujet, sans preuve concrète. Patrick lui révèle que Delmas droguerait des candidats pour les pousser à abandonner. La commandante promet d’être présente pour la finale.

Steve pirate le compte de Laura et y découvre le plan de l’épreuve du lendemain, que Delmas lui a fourni. Preuve que Laura a triché. Morgane sera donc à égalité avec elle, sans éveiller ses soupçons. Mais Morgane redoute les conséquences : elle risque la radiation… voire la prison.

Reçu par une employée de l’URSSAF, il découvre qu’il n’a pas déclaré les cotisations salariales depuis août 2024. Il explique avoir été hospitalisé à cette époque et que Kilian s’en était occupé. Mais les courriers n’ont jamais été reçus à cause d’une erreur de code postal. L’employée reproche à Thomas son manque de vigilance en tant que gérant. Il devra déposer un recours et passer en commission. Sous pression, Thomas explose ; elle le met dehors.

Gabriel ment à Axel, prétendant être à Toulouse. Jennifer, qui a tout entendu, exige des explications. Gabriel finit par lui avouer qu’Axel l’a demandé en mariage. Plus tard, il lui confie qu’il n’a pas encore répondu, car il doute de vouloir se remarier. Jennifer l’encourage à suivre son cœur.

Axel annonce à Gabriel qu’il est en route pour le rejoindre. Gabriel panique, puis avoue la vérité : il est déjà là, juste derrière lui. Il s’excuse, explique qu’il a eu peur. Axel lui réaffirme son amour, peu importe sa réponse. Finalement, Gabriel accepte sa demande en mariage.

Pus tard au bar, Thomas et Djawad cherchent une solution : Thomas avoue à Djawad qu’il a perdu son sang-froid et que les comptes sont toujours bloqués. Djawad pense qu’il doit retourner négocier. Apolline, qui a tout entendu, propose de s’en charger. Ils acceptent. Plus tard, Apolline annonce qu’elle a réussi à faire lever la saisie administrative et obtenir un échéancier avec un délai de 3 semaines. Mais Thomas panique : il lui faut 200.000 euros. Apolline lui demande son règlement, ce qu’il prend pour une plaisanterie.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : départ, arrivée, le bar en danger, les résumés jusqu’au 22 août 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 5 août 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.