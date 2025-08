Plus belle la vie spoiler : Morgane piège Delmas ! (7 août 2025)

Publicité





Morgane va réussir à piéger Delmas demain dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du vendredi 8 août 2025, Morgane demande l’aide de Vadim pour tendre un piège à Delmas…











Morgane donne rendez-vous à Delmas. Elle lui dit qu’elle ne sent pas bien vis à vis de sa soeur et qu’elle hésite à intégrer l’unité… Vadim débarque et lui injecte quelque chose dans le coup ! Delmas a peur de mourir et supplie Morgane d’appeler les secours !

Morgane exige alors que Delmas dise la vérité sur Patrick et Florence. Il avoue tout, ainsi que pour Esteban Vaillant ! La police l’arrête !



