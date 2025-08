Secret Story du 4 août 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du lundi 4 août 2025 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur le week-end des habitants dans la maison des secrets.











Alors que les habitants cherchent à devenir le secret d’Anita, la Voix annonce que les habitants vont évoluer liés en binômes : Noah et Romy, et Anita et Ethan.

Le téléphone rouge sonne. La Voix annonce qu’Anita et Ethan, qui ont cassé leur lien, perdent 1 point. Le premier binôme qui ramène un objet rouge gagne un point ! Anita et Ethan sont les plus rapides. Les défis s’enchainent. Et c’est Romy et Noah qui gagnent !

Place ensuite à un quiz pour chaque binôme. Anita et Ethan perdent et doivent être au service de Romy et Noah durant toute la soirée. Ils cuisinent et doivent tout faire. Avant le couché, la Voix permet enfin aux binômes de se détacher.



Dimanche, la Voix réveille les habitants avec un horoscope. Romy parle de buzzer Anita et elle évoque un possible ex… Noah stresse, Anita a peur. Mais juste près, Romy fait des suppositions totalement à côté de la plaque.

La Voix organise une chasse aux secrets. Pour Adrien, Romy le découvre : il a retrouvé sa soeur biologique à 16 ans ! Pour Dréa, c’est Ethan et Anita qui trouvent son secret : elle était une star de k-pop en Corée.

Pour Anita, nouvel indice : une carte d’embarquement d’avion. Pour Noah, nouvel indice : 2. Anita fait mine de chercher son secret. Ils pensent tous à une histoire de transplantation cardiaque.

Adrien et Pimprenelle sont de retour pour la soirée ! Ils annoncent être en couple. Et les finalistes demandent à Adrien de leur raconter son secret. Et Noah s’isole ensuite avec Adrien, il lui raconte son histoire avec Anita. Il fait ensuite pareil avec Anita.

Sondage Secret Story 13 finale : qui doit gagner ?

Qui doit gagner ? Anita Ethan Noah Romy

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 4 août 2025

Rendez-vous demain à 19h pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.