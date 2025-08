Un Si Grand Soleil du 4 août : le départ de Claudine, Yann revoit Lucie (résumé épisode 1719 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 4 août 2025, spoiler résumé de l’épisode 1719 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 4 août 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Flashback. La mort de Thierry n’était qu’une mise en scène. Thaïs et Margot étaient sous le choc mais Thierry n’était pas mort ! Dans l’ambulance, Thierry était bien en vie et il a été emmené dans un hôtel. Sur place, Cécile l’attendait. Elle était inquiète pour Margot, Thierry lui a dit qu’Akim avait fait tout ce qui était prévu. L’évasion d’Akim de prison était déjà prévue et Thierry savait qu’il allait passer de nombreuses semaines enfermé à l’hôtel.

Margot parle à Cécile de la fuite d’Akim à l’étranger. Elle pense que depuis le début il avait prévu de partir loin, elle pense qu’il les a tous prs pour des imbéciles. Cécile dit qu’il doit avoir de bonnes raisons et lui dit d’arrêter de ressasser.



Johanna est avec Yann, elle lui parle de la tête de Claudine quand elle a écouté l’enregistrement. Elle est ravie d’avoir enfin un moyen de se débarrasser de Claudine. Yann se demande quand même pourquoi Lansac leur a remis l’enregistrement. L’idée maintenant c’est de récupérer les parts de Claudine et qu’elle quitte le cabinet, sinon ils la dénonceront. Yann reçoit un sms de Lucie qui a hâte de le retrouver… Il demande à Johanna si elle va rentrer tard.

Claudine vient voir Lansac dans son bureau, elle veut savoir pourquoi il l’a piégée et à quoi il joue. Elle pense que c’est une machination orchestrée par Johanna. Il dit qu’il n’y a aucune machination, il a juste des principes. Claudine est certaine qu’il ment, il s’en fiche et lui dit que ça ne le concerne plus. Il lui rappelle qu’il peut encore porter plainte.

Akim est dans sa planque, Liam le rejoint. Il lui montre l’article sur sa fuite à l’étranger, il trouve ça bizarre mais dit que ça va rassurer Granger. Au commissariat, Thaïs s’étonne que ça s’arrête là. Alex dit qu’il y a un mandat d’arrêt à l’étranger, ils vont pouvoir se concentrer sur une série de vols de voitures sans effractions. Thaïs tilte et demande s’ils ont des suspects… Alex explique qu’ils n’ont pas grand chose.

Claudine propose à Florent et Johanna de leur céder la moitié de ses parts, comme ça ils se retrouveront associés à égalité. Ils refusent et menacent de la dénoncer au bâtonnier, ils veulent l’intégralité de ses parts et son départ. Claudine leur dit qu’ils n’ont qu’à le faire. Florent lui laisse jusqu’à 17h.

Alix appelle Claudine, qui a oublié leur déjeuner. Elle lui explique sa galère avec ses associés, Alix lui dit qu’elle n’a pas le choix. Elle risque d’être radiée, mais Claudine n’a pas envie de céder. Alix lui conseille de partir, elle montera son propre cabinet.

Cécile et Becker font le point, Cécile s’inquiète de Thaïs, la petite amie de Liam. Elle pense qu’il serait peut être plus prudent de la mettre dans la boucle. Becker ne sait pas comment elle réagirait, il préfère pas. Cécile craint que leur relation fiche en l’air leur opération. Et elle avoue que ce n’est pas simple de mentir à sa soeur… Becker n’est pas à l’aise non plus mais ils n’ont pas le choix pour démanteler le trafic d’armes.

Thaïs interroge Liam sur ses clients avec des voiture de luxe. Il a réponse à tout mais Thaïs semble douter…

Johanna et Florent attendent la réponse de Claudine, il est plus de 17h. Elle l’appelle mais tombe sur sa messagerie. Claudine arrive et leur donne les pré-contrats. Elle a plié ! Pendant ce temps là, Yann a encore couché avec Lucie. Il lui dit qu’il ne veut pas d’ambiguïté, il ne quitter jamais sa femme. Elle rigole, elle ne veut rien de plus.

Thaïs fouille dans les affaires de Liam. Elle découvre qu’il cache un second téléphone et le prend en photo…

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.