66 minutes du 7 septembre 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h10 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur M6+







66 minutes du 7 septembre 2025, sommaire

🔵 Jeux vidéo : quand le plaisir vire à l’addiction

Passer des nuits entières à jouer, s’isoler, décrocher de l’école : pour certains jeunes, le jeu vidéo dépasse le simple loisir pour devenir une échappatoire… qui finit par enfermer. Ce documentaire suit plusieurs patients atteints d’addiction aux écrans, intégrés dans un programme de soins unique en France. À travers l’histoire de Charlotte, 20 ans, ou de Maxence, déscolarisé depuis ses 15 ans, le reportage révèle une réalité silencieuse mais en pleine expansion. Troubles du comportement, phobie sociale, harcèlement scolaire : les jeux se transforment en refuge, parfois jusqu’à l’excès. Mais une clinique mise sur une approche novatrice : utiliser le jeu comme outil thérapeutique, recréer du lien social et transformer une passion envahissante en véritable tremplin professionnel.

🔵 Logements partagés : le bon plan immobilier ? – Rediffusion du 20/10/2024

Avec des taux de crédit qui s’envolent, un marché figé et des prix toujours élevés, l’accès à la propriété s’éloigne pour beaucoup. Pourtant, certains Français explorent une autre voie : acheter à plusieurs. Dans le Beaujolais ou les Cévennes, ils réinventent la manière d’être propriétaire. Chaque foyer dispose de son espace privé, mais partage des lieux communs, des charges allégées et un quotidien plus convivial. De la rénovation d’un château à la reconversion d’une ancienne école, ces projets collectifs offrent des surfaces plus vastes à moindre coût… à condition d’accepter la vie en communauté. Réunions, décisions collectives, gestion des désaccords : tout se fait ensemble. Une nouvelle façon d’acquérir et d’habiter, qui pourrait séduire bien d’autres familles.



🔵 Saint-Sébastien : le royaume des étoilés

À seulement une demi-heure de la frontière française, Saint-Sébastien, au Pays Basque espagnol, attire chaque week-end des familles françaises venues se régaler… sans exploser leur budget. Dans les bars à pintxos, ces tapas basques se savourent dès deux euros pièce, dans une ambiance chaleureuse et festive où même les enfants trouvent leur bonheur. Mais derrière cette cuisine populaire se cache une autre facette : celle de la haute gastronomie. Avec dix-huit étoiles Michelin, Saint-Sébastien figure parmi les villes les plus étoilées au monde et constitue une véritable pépinière de talents. Parmi ses figures majeures : Elena Arzak, cheffe du restaurant familial triplement étoilé, qui sublime les produits locaux comme la kokotxa, joyau basque. Le reportage ouvre aussi les portes du Basque Culinary Center, prestigieuse école où de jeunes passionnés, comme Abraham, investissent 12 000 euros pour concrétiser leur rêve : décrocher une étoile. Leur défi du jour ? Séduire Elena avec un menu digne des plus grands. Entre pintxos abordables, produits d’exception, cidre de glace raffiné et traditions vivantes comme les Txokos – clubs culinaires où l’on cuisine entre amis – Saint-Sébastien incarne une passion gastronomique unique au monde.

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Parcs d’attractions : ces fans prêts à toutes les folies !

Mariage dans un parc d’attractions, collections impressionnantes, voyages jusqu’à Orlando… certains passionnés de parcs de loisirs vivent leur passion sans limite. En France, parmi les 70 millions de visiteurs annuels, une communauté de superfans investit des centaines d’euros dans des pass, des souvenirs ou même des séjours thématiques dépassant 600 euros, comme ceux organisés par Jérôme et Sandy, mariés à Nigloland. D’autres économisent des années pour réaliser leur rêve à Disney et Universal. Entre pass VIP, expériences exclusives et émotions fortes, les parcs cultivent cette fidélité hors norme, quitte à pousser ces fans à toujours aller plus loin pour vivre leur rêve de grand huit.

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.