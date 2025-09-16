Accident d’Isabelle Nanty : Jean-Paul Rouve donne des nouvelles rassurantes



Publicité





Après l’inquiétude suscitée par le grave accident de voiture dont a été victime Isabelle Nanty vendredi 12 septembre dans les Yvelines, son partenaire à l’écran Jean-Paul Rouve a tenu à rassurer ses admirateurs.





Interrogé par Le Parisien, l’acteur des Tuche a livré un message plein de soulagement : « Ça va, tout va bien, ouf, il faut juste qu’elle se repose et qu’elle s’en remette »/.







Publicité





Un accident qui avait suscité l’émotion

L’annonce de l’accident avait provoqué une vive émotion ce week-end. Transportée à l’hôpital Percy de Clamart après la sortie de route du véhicule dans lequel elle se trouvait, la comédienne de 63 ans souffrait de contusions mais son pronostic vital n’avait jamais été engagé.

Soulagement pour ses fans

La déclaration de Jean-Paul Rouve confirme aujourd’hui que l’état de santé d’Isabelle Nanty est en bonne voie. L’actrice va devoir observer une période de repos, mais rien ne laisse présager de complications.



Publicité





Figure populaire du cinéma et du théâtre français, Isabelle Nanty a su toucher plusieurs générations grâce à ses rôles marquants, notamment celui de Cathy Tuche. Ses fans peuvent désormais être rassurés : la comédienne devrait retrouver la scène et les plateaux une fois rétablie.