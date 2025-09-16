Un Si Grand Soleil Spoiler : la vérité éclate, Elisabeth a aidé Catherine ! (épisode du 18 septembre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1752 du 18 septembre 2025 – Gros rebondissement en vue dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, alors que Pascal Marceau a été arrêté et que Catherine est libre, elle le doit à… Elisabeth !











En effet, quand Elisabeth est venue parler à Catherine en prison, celle-ci lui a juré ne pas être à l’origine de son accident et avoir été piégée. En discutant, les deux ennemies ont compris que quelqu’un a cherché à les monter l’une contre l’autre en déclenchant la guerre. Et c’est Elisabeth qui a compris que c’était Pascal qui avait piégé Catherine car il avait accès à son téléphone et son ordinateur.

Grâce à Claudine, Bernier a ensuite enquêté du côté de Marceau et il a découvert qu’il avait menti sur ses prétendus problèmes cardiaques. Il n’a jamais consulté de cardiologue et n’a jamais été opéré ! Elisabeth a ensuite prévenue Cécile.

Après tout ça, Catherine est encore sous le choc mais remercie ses enfants pour leur soutien. Et Boris propose à Muriel de se voir. Elle est avec Eliott et lui a tout raconté sur Pascal quand elle reçoit le message de Boris… Eliott est furieux alors que Muriel et Boris se retrouvent et se réconcilient.



