Plus belle la vie spoiler : Ophélie disparait, Vanessa confronte les Vavin ! (25 septembre 2025)

Rien ne va plus pour les Kepler dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Ophélie a été enlevée et demain, dans l’épisode du jeudi 25 septembre 2025, Ulysse encourage sa mère à se rendre au commissariat pour tout dire à la police.











Mais devant le commissariat, Vanessa reçoit un appel du ravisseur qui menace de tuer Ophélie ! Ils renoncent donc à parler à police et Vanessa est persuadée que c’est un coup des Vavin. Elle décide de se rendre chez eux pour les confronter, avec Eric. Mais sur place, Sylvie est effondrée en apprenant qu’Ophélie a disparu. Ça désarme totalement Vanessa, qui doute qu’ils puissent être derrière l’enlèvement de la jeune femme.

Vanessa retrouve ensuite Ulysse et lui rapporte l’état de Sylvie Vavin. Ils sont terrifiés et se posent désormais la même question : s’il ne s’agit pas des Vavin, qui a bien pu enlever Ophélie ?



A la résidence, Aya s’inquiète elle aussi de la disparition d’Ophélie… Elle n’a plus de nouvelle et elle lui a posé un lapin la veille.