Ici tout commence du 16 septembre : Clotilde découvre la vérité (résumé + vidéo épisode 1264 en avance)

Ici tout commence du 16 septembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1264 – Clotilde va prendre la lourde décision de démissionner ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Mais Constance va finalement décider de lui révéler le chantage de Louis…





Ici tout commence du 16 septembre – résumé de l’épisode 1264

Incapable de supporter Louis, Clotilde annonce à Rose et Carla qu’elle a démissionné et Teyssier, découvrant sa lettre, accepte sa décision. Constance, elle, pense qu’il devrait révéler le chantage exercé par Louis pour récupérer son poste.

En cuisine, Louis donne cours aux élèves de 3ème année, mais Carla lui fait clairement comprendre qu’elle préfère l’éviter. Sa mère lui reproche de ne pas démissionner, estimant qu’il ne sera pas heureux à l’Institut, mais Louis refuse. Claire tente de convaincre Clotilde de rester, sans succès.



En récupérant ses affaires et en faisant ses adieux au bureau de son père, Clotilde apprend de Constance la vérité sur le chantage de Louis. Elle décide alors de rester à l’Institut et propose à Emmanuel un plan risqué pour se débarrasser du jeune homme.

Joséphine et Fleur assistent à leur premier cours avec Anouk, qui leur demande de se présenter via leur assiette et leur donne de précieux conseils, les incitant à prendre des risques pour progresser. Fleur confie ensuite son crush sur Loup à Joséphine…

César, persuadé que Ferdinand l’a bizuté en affichant ses photos de mannequin, décide de changer de chambre avec l’aide de Coline. Ferdinand présente platement ses excuses, et César finit par partager sa chambre avec Léonard, qu’il trouve plus sympathique, tout en découvrant leur histoire familiale complexe.

Ici tout commence du 16 septembre 2025 – extrait vidéo

