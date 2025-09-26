Plus belle la vie spoiler : Ulysse et Vanessa découvrent la vérité ! (29 septembre 2025)



C’est un terrible choc qui attend Vanessa et Ulysse lundi dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, après un week-end à angoisser pour Ophélie, dans l’épisode du lundi 29 septembre 2025, ils vont découvrir la vérité !











Eric a récupéré un logiciel afin de découvrir la véritable voix du ravisseur d’Ophélie… Et c’est un choc, il s’agit d’Ophélie elle-même ! Eric comprend qu’elle a simulé son propre enlèvement, Vanessa et Ulysse peinent à y croire. Mais après que Vanessa ait remis l’argent de la rançon, Eric débarque chez les Kepler avec Chris ! Ce dernier passe aux aveux et finit par balancer où se cache Ophélie.

Ulysse retrouve Ophélie, fou de rage. Il donne 24h à sa soeur pour rassembler ses affaires et rentrer à la maison, sinon il les dénoncera à la police ! Ophélie balance à Ulysse qu’elle le déteste et ce dernier lui répond que c’est pire pour lui : il la méprise !



