Un Si Grand Soleil Spoiler : Catherine en garde à vue, la police trouve une preuve capitale ! (épisode du 4 septembre)

Un si grand soleil spoiler épisode 1742 du 4 septembre 2025 – Les choses vont mal tourner pour Catherine Laumière dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, alors que la police a perquisitionné chez les Laumière, le téléphone et l’ordinateur de Catherine sont passés au peigne fin… Et la police va trouver une preuve capitale !











Yann se rend chez Catherine pour l’arrêter, sous les yeux de Pascal. Au commissariat, elle est interrogée en présence de son avocate, Claudine Becker. Yann parle à Catherine d’un échange de sms retrouvés dans son téléphone malgré sa suppression. Le jour de l’accident d’Elisabeth, elle a envoyé à un téléphone prépayé : « je vous ai fait la première partie du virement, vous aurez le reste quand le problème sera réglé ». Un message pour lequel elle a reçu la réponse : « ça sera fait ce soir ».

Catherine nie avoir envoyé ce sms, elle assure ne pas se souvenir de cet échange. Mais Yann annonce qu’elle est placée en garde à vue !

