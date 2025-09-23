« La nounou voit tout » : votre téléfilm inédit ce 23 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)



Publicité





« La nounou voit tout » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 23 septembre 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mardi après-midi sur TF1, il s’intitule « La nounou voit tout ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« La nounou voit tout » : l’histoire, le casting

Après l’assassinat de leur avant-dernière nounou et la démission brutale de la dernière, le maire et son épouse engagent Grace pour s’occuper de leurs enfants. Mais lorsque Victoria, la plus récente nourrice, est retrouvée morte, Grace comprend que sa propre vie est en danger. Traquée par des messages anonymes et menaçants, elle se demande qui, dans son entourage, pourrait vouloir sa perte…



Publicité





Avec : Golden Madison (Grace), Julia Borsellino (Emily), Mikael Conde (Colin), Chris Violette (Alex)

Et à 16h, « La nounou en savait trop » (rediffusion)

Kimberly, étudiante à l’université, accepte un job de nounou pour Jasper, un garçon de 8 ans. Sa mission : le récupérer au camp d’été et s’occuper de lui chaque soir, le temps que sa mère parte en voyage d’affaires et que son père, Steven, rentre du travail. Tout semble se dérouler sans accroc… jusqu’au jour où Kimberly surprend par hasard une liaison entre Steven et la professeure d’espagnol de Jasper. Préférant garder le silence pour ne pas briser la famille, elle continue son rôle. Mais lorsque l’amante de Steven est retrouvée assassinée, et que celui-ci affirme à la police ne pas l’avoir vue depuis des mois, Kimberly réalise qu’elle est la seule à connaître son mensonge. Dès lors, elle est bien décidée à découvrir ce qu’il cache.

Avec : Revell Carpenter (Kimberly), Laurie Fortier (Caroline), Ryan Francis (Steven), Jack Austin (Jasper)